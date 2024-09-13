Aydın’da gençler üniversiteli oldu

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmayı sürdürüyor.

Yıl boyunca sanattan spora birçok alanda hizmet veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz verdiği kurslar ile hem gençlerin yanında oluyor hem de aldıkları eğitimleri pekiştirebilecekleri ortamlar sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kurslarda üniversite hayatına hazırlanan yüzlerce öğrenci başarıya ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi’nin uzman eğitim kadrosunca yıl boyunca verilen kurslarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) çalışan gençler, hayallerine ulaştı. Gençlerin eğitimini desteklemek ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla birçok alanda hizmet verdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Gelecek nesillerin en iyi şartlarda en iyi şekilde yetişmeleri en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Eğitim ve öğretim alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmeye, gençlerimizin hem kendilerini geliştirmelerine hem de sosyalleşmelerine olanak sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu Tıp Fakültesi’ne Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarından aldığı destekle yerleştiğini söyleyen Rojin Açıkkol, “Adnan Menderes Üniversite Tıp Fakültesi’ni kazandım. 2 yıldan uzun süredir Büyükşehir Belediyesi’nin kursunda eğitim görüyorum, okulum ve bu kurs sayesinde ilk senemde üniversiteyi kazandım. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlkokul 2’nci sınıftan bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarından destek aldığını söyleyen Kazım Can Özdemir, “10 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurslarda eğitim alıyorum. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği bölümünü kazandım. Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederim" dedi.