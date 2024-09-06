Aydın’da küçük üreticiye 137 küçükbaş hayvan

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri ile küçük üreticilere umut olmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Aile Tipi Koyunculuk Projesi" kapsamında kura ile belirlenen üreticilere küçükbaş hayvanları teslim edildi. Koçarlı’da gerçekleştirilen dağıtıma üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Proje kapsamında bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sakız Koyunu Çiftliği’nde yetiştirilen 39 sakız koçu, 66 sakız koyunu, 24 Çine çaparı ve 8 Honamlı keçisi olmak üzere toplam 137 küçükbaş hayvan hibe edildi. Sakız koyununun veriminin bol olduğunu ve 35 tane koyunu olduğunu belirten Muammer Acar, “Televizyonda gördük dağıtıldığını ve geldik, katıldık. Çıkmaz dedim ama nasip bugünmüş. Sakız koyunlarının sütünün ve veriminin bol olduğunu biliyorum. Şu anda 35 tane koyunum var. Damızlık olarak kullanacağız” şeklinde konuştu.

Azize ve Yüksel Demirbaş çifti ise koça ihtiyaçları olduğunu ve kuranın kendilerine çıkmasına çok sevindiklerini belirtti. Yüksel Demirbaş, “Kendi koçumuzu kendimiz seçiyoruz, bu da çok güzel. Hani al bu koç senin deseler belki de mağdur olur insanlar ama eşim kendi şansını kendisi seçti” dedi.