Aydın’da öğrenciye destek sürüyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan öğrenciye yönelik gerçekleştirilen destek faaliyetleri devam ediyor. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle satrançtan futbola, baleden pilatese kadar birçok farklı alanda etkinliklere katılıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin alanında uzman personeli tarafından verilen desteklerden 2024-2025 güz ve yaz dönemlerinde 20 binden fazla öğrenci faydalandı.

Gitar, resim, satranç, masa tenisi, jimnastik, halk oyunları, İngilizce, sanatsal tasarım, akıl oyunları, bağlama, keman, model uçak, deney kulübü, drama, origami, salsa, bale, takı tasarımı, mental aritmetik, değerler eğitimi, okuma kulübü, Kafkas dansları, yüzme, voleybol, futbol, basketbol, judo, okçuluk, boks, bilim deney evi kampı, pilates, zumba, vals, koro ve alevde cam işlemeden oluşan 35 farklı branşta gerçekleştirilen desteklerde öğrenciler yeni beceriler kazandı, eğlenirken öğrendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde öğrencilerin yanı sıra yetişkinlere yönelik de kulüp faaliyetleri düzenleniyor. Yetişkin halk oyunları, pilates, zumba ve enstrüman faaliyetlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her yaştan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen destekler tamamıyla ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Aydınlı öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan destek faaliyetlerinin süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Onlarca farklı branşta gerçekleştirdiğimiz destekler ile çocuklarımızın gelişimlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızı destek faaliyetleriyle buluşturuyor, öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Aydınlık yarınlarımızın parlayan yıldızları olacak olan çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Veliler, miniklere sosyalleşme, yeteneklerini keşfetme ve takım çalışmasını öğrenme fırsatı sağlayan destekler nedeniyle Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.