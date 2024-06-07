Aydın’dan Muğla’ya turizm köprüsü

BirGün EGE

Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve yeni turizm rotaları oluşturmak amacıyla oluşturdukları iş ortaklığı projesi ile deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. İlk olarak Didim-Turgutreis-Bodrum güzergâhında seferler düzenlenecek. Didim ve Bodrum çıkışlı, karşılıklı ve düzenli gerçekleşecek seferlerle bölge daha cazip destinasyon haline gelecek.

Didim, Turgutreis ve Bodrum arasındaki seferlerle bölge halkı ile yerli ve yabancı turistler için hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sunulacak. Bir yandan turizm hareketliliği artarken diğer yandan özellikle yaz aylarında karayollarındaki trafik yoğunluğuna bir alternatif sunulmuş olacak. Didim, Turgutreis ve Bodrum deniz otobüsü seferleri ile yakın lokasyonlardaki ziyaretçileri de kendisine çekecek. Böylelikle deniz otobüsü seferleri bölgenin turizm hareketliliğini ve dolayısıyla ticaret ve ekonomik kapasitesini artıracak.