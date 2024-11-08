Aydınfest şöleni

BirGün EGE

Aydınfest 7’den 70’e tüm Aydınlıları buluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Aydın Tekstil Park’ta gerçekleşen festivalin ilk gününde sevilen sanatçılar Teoman ve Siyam ile Stoutband grubu sahne aldı. Aydınfest Gençlik Festivali’nin ikinci gününde Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Gazapizm ve Ceylan Ertem sahne aldı.

Festivalin son gününde sevilen sanatçı Emre Fel ile Dolu Kadehi Ters Tut ve Şirket grupları Aydınlılar ile buluştu. Festivale katılan on binlerce yurttaş, sanatçılara eşlik ederek şarkıları birlikte söyledi. Festivalin üçüncü gününe 60 binden fazla Aydınlı katıldı.

Festival boyunca güzel vakit geçirdiklerini belirten yurttaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Festivalin son gününde gerçekleştirilen “Color Party” renkli görüntülere sahne oldu. Coşkunun doruğa çıktığı etkinlikte Aydın Tekstil Park, renk cümbüşüne döndü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Geleneksel hale gelen Aydınfest Gençlik Festivali’ni bu yıl da vatandaşlarımız ile buluşturduk. Kentimiz genelinde kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek. Güzel kentimiz için hemşehrilerimiz ile ortak akılla güç birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.