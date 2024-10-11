Aydın’ın projeleri örnek oluyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ege Et İşletmesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi tarafından ilgi gördü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Ürünleri A.Ş. Genel Müdürü Halit Özdelibaş ve beraberindeki heyet ile Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile beraberindeki heyet, Halk Ege Et tesisleri ve mağazaları hakkında bilgi edinmek üzere Aydın’a geldi.

Halk Ege Et’in Çine ilçesinde bulunan mezbahasında ve mağazalarında incelemelerde bulunan heyetler, işleyiş hakkında yetkili personelden bilgi edindi. Örnek modellerin çoğalmasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekilen ziyaretlerde üretilen etlerin halka ulaştırılması ve yurttaşlara en iyi kalitedeki etin uygun fiyatlı satışının gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

KARTLAR ÖNCÜ OLUYOR

Belediye heyetleri, büyükşehir belediyesinin yurttaşlara sunduğu Emekli Kart ve Anne Kart hakkında da bilgilendirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi’nden gelen yetkililer, et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinde indirim sağlayan Emekli Kart ile Anne Kart’ın kullanımına şahit oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ülke genelindeki tüm belediyelerin uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Kentimizi, güzel Aydın’ımızı hayata geçirdiğimiz birçok çeşitli proje ve hizmet ile Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir haline getirdik. Tarımda öncü, sanayide öncü, hayvancılıkta öncü, turizmde öncü, eğitimde öncü bir kent olmak üzere her geçen gün daha da güçlenerek hizmetlerimizi ve projelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel eserlerini Aydın’da hayata geçiriyor, tüm Türkiye’ye örnek oluyoruz. Belediyelerimizin işbirliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizi aydınlık yarınlara taşımak için büyük önem arz ediyor. El ele vererek, birbirimize destek olarak çok daha büyük projeleri vatandaşlarımız ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.