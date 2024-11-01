Aydınlılar bu sezon tiyatroyla buluşacak

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sevilen oyunlarından “Şimdi Ne Olacak?” Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nun yanı sıra ilçelerde sergilenecek. Kadına karşı şiddete trajikomik şekilde dikkat çeken oyun, birçok ilçede sergilenecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Tiyatromuz bu sezon ilçelerimizdeki vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

“Şimdi Ne Olacak?” tiyatro oyununun gösterim takvimi şu şekilde:

• 1 Kasım saat 20.30 - Söke Efes Kültür Merkezi

• 8 Kasım saat 20.30 - Nazilli Mehmet Yüzücüler Tiyatro Salonu

• 15 Kasım saat 20.30 - Karacasu Kültür Merkezi

• 22 Kasım saat 20.30 - Koçarlı Mevlüt Şahinci Konferans Salonu

• 29 Kasım saat 20.30 - Germencik Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu

• 6 Aralık saat 20.30 - Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi

• 20 Aralık saat 20.30 - İncirliova Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu.