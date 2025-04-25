Aydınlılar etkinliklerle buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından vatandaşlar için başlatılan sosyal ve kültürel etkinlikler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güz ve yaz dönemi etkinlikleri kapsamında yetişkinler için düzenlenen resim, halk oyunları, koro, gitar ve bağlama eğitimleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personeli tarafından verilen eğitimlerde vatandaşlar; Doğu Anadolu’dan Marmara’ya, Ege’den Karadeniz’e kadar farklı bölgelerin geleneksel halk oyunlarını öğreniyor. Aydınlılar, müziğin eşsiz notalarının yükseldiği koro, gitar ve bağlama eğitimleri ile şarkıların ahengini öğreniyor, resim eğitimleri ile doğanın birbirinden güzel renklerini tuvale işliyor. Etkinliklerde vatandaşlar sosyalleşme imkânı buluyor, yeni yetenekler öğreniyor. Farklı yaş gruplarından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz eğitimler Aydın’ın dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Etkinliklerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

AYDIN’DA HER YAŞA UYGUN ETKİNLİKLER YAPILIYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydın’da yaşayan her yaştan çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak için hayata geçirilen etkinlikler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin alanında uzman eğitmenleri tarafından verilen bale eğitimleri devam ediyor. Minik balerinlere takım çalışmasını öğreten, yaratıcılığını artıran, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan bale eğitimleri müzik ve ritim duygusunu da geliştiriyor. Bale eğitimlerinde minikler teknik taktik, koreografi, ritim, müzik ve sahne çalışmalarının tüm inceliklerini öğreniyor. Bale eğitimlerine katılan öğrenciler, hazırladıkları gösteriyi dönem sonunda gerçekleştirilecek etkinlikte sergileyecek. Ücretsiz etkinliklerden memnuniyet duyduklarını belirten veliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, çocuklar için düzenlenen güz ve yaz dönemi etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, “Kentimizde yaşayan tüm çocuklarımız için başlattığımız güz ve yaz dönemi etkinliklerini sürdürüyoruz. Yoğun ilgiyle karşılanan etkinliklerimiz ile aydınlık yarınlarımızın mimarları olacak olan çocuklarımızın gelişimlerine destek oluyoruz. Çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan güz dönemi etkinlikleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerinde baleden satranca, halk oyunlarından resime kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor. Güz dönemi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ile miniklerin ilgi alanlarına göre farklı dersler ile gelişimleri destekleniyor. Çocuklar, tamamı ücretsiz olan kurslara katılarak kendilerini geliştirme ve sosyalleşme imkânı buluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydınlı çocuklar için başlatılan satranç ve akıl oyunları eğitimleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Satranç ve akıl oyunları eğitimleri ile çocukların analitik düşünme, strateji geliştirme ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesi sağlanıyor, kişisel gelişimlerine katkı sunuluyor. Kurslar ile çocuklar eğlenirken öğreniyor, geleceklerindeki hayatlarına en iyi şekilde hazırlanıyor. Çocukları için gerçekleştirilen eğitimlerden memnuniyet duyduklarını belirten veliler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan çalışmaları nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

AYDINLI ÇOCUKLAR EŞSİZ NOTALARI ÖĞRENİYOR

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan vatandaşa yönelik başlatılan güz dönemi etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Aydınlı çocuklar güz dönemi etkinliklerinde satrançtan baleye, enstrümanlardan spor branşlarına kadar birçok farklı alanda eğitim görme imkânı buluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan güz dönemi etkinlikleri kapsamında bağlama eğitimleri de yoğun ilgi görüyor. Türk Halk Müziği enstrümanlarından olan bağlamanın eşsiz notaları, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nden yükseliyor. Usta sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar Ege’den Doğu Anadolu’ya kadar tüm bölgelerden Türk Halk Müziği eserlerini çalmayı öğreniyor. Eğitimlerde güzel vakit geçirdiklerini, yeni keşfettikleri yeteneklerini geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

HER YAŞTAN AYDINLI’YA İNGİLİZCE

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin başlatığı güz dönemi etkinlikleri sürüyor. Aydın genelindeki etkinliklerden 7’den 70’e her yaştan vatandaş ücretsiz faydalanabiliyor. Eğitimlerde her yaştan vatandaşa İngilizce dersi de veriliyor. Yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen İngilizce eğitimlerinde başlangıç A1 düzeyinden ileri C2 seviyesine kadar dersler gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde temel İngilizce eğitiminin yanı sıra okuma, dinleme, konuşma ve yazma alanlarında da öğrencilere dersler veriliyor. Eğitimlerin sonunda Aydınlılar, İngilizce’yi en iyi şekilde öğrenmiş olacak.