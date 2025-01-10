Aydınlılar sağlıklı yaşama davet edildi

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir hizmeti daha hayata geçirdi. Aydınlıları sağlıklı hayat ile buluşturacak olan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin alanında uzman personelleri her yaştan yurttaş ile buluşuyor.

Ücretsiz hizmet ile danışanların detaylı vücut analizi yapılarak en uygun beslenme programları kişiye özel olarak hazırlanıyor. Kontrol seansları ile sağlıklı hayata atılan adımların izlendiği Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi’nde detaylı vücut analizi ve takibi ile yağ ve kas ölçümü hizmetleri de gerçekleştiriliyor. Ayrıca anne ve çocuklar ile sporculara yönelik programlar da var.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Birimimiz danışan kabulüne başladı. Her yaştan hemşehrimize hizmet verecek olan birimimiz ile vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam ile buluşturacağız. Tüm vatandaşlarımızı birimimizi ziyaret etmeye, alanında uzman diyetisyenlerimiz eşliğinde yeni, sağlıklı bir hayata adım atmaya davet ediyorum. Her yaştan hemşehrimiz için hizmetlerimiz devam edecek” dedi.