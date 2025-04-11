Aydınlılar simülatörde 7,4 şiddetindeki depremi yaşadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi afetlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile ‘Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı ile Deprem Eğitimi' programı Aydınlılar ile buluştu.

İHA’nın haberine göre Tır içerisinde 7,4 büyüklüğünde deprem simülasyonu ile vatandaşlar muhtemel afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini tecrübe ediyor.

7 Nisan’dan itibaren Aydınlılarla buluşmaya başlayan Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı eğitim takvimine göre; 7 -8 Nisan günü Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda, 9 Nisan günü Nazilli Atatürk Parkı önünde, 10 Nisan günü Söke Hükümet Meydanı’nda Aydınlılarla bir araya geldi. Tır, 11 Nisan günü Kuşadası El Heykeli önünde yurttaşların ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar saat 11.00 ile 18.00 arasında Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı’nı ziyaret edilebilecek.

Tır ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Uzman Deprem Eğitmeni Rüya Seyhan, “Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla bizleri buluşturmak ve deprem farkındalığını artırmak için deprem tırımızı Aydın'a davet etti ve bunun sonucunda buradayız. Deprem tırımız Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Laboratuvarı'nın bir projesi. 1999 depreminin ardından projelendirilerek halkın hizmetine sunuldu. İçerisinde Kocaeli Gölcük depreminin simülasyonu yapılıyor. Deprem tırını ziyaret eden vatandaşlara 7,4 büyüklüğünde 20 saniye kadar süren bir deprem yaşatılıyor. Bizim buradaki amacımız, dorsenin içerisinde deprem anında yapılması gereken doğru hareketleri doğru yerlerde uygulamayı öğretmek. Ayrıca eşya sabitlemenin önemini gözler önüne getiriyoruz” dedi.