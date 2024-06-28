Aylık 20 bin liraya ev sahibi olacaklar

Spilkent Toplu Konut Projesi’yle ilgili bilgilendirme yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek “Dar gelirlilerin aylık sadece 20 bin lira ödeme yaparak ev sahibi olmalarına imkân sağlıyoruz” dedi.

Mahir KANAAT

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde 177 hektarlık alanda planlanan Spilkent Toplu Konut Projesi’yle ilgili sürece dair bilgi vermek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile birlikte Manisalı yurttaşlar yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, halkın mağdur olmaması için Spilkent Projesi’nde adımların temkinli atıldığını belirtti.

Zeyrek, “Şehzadeler ilçemiz Turgut Özal Mahallesi’nde 177 hektarlık alanda planlanan Spilkent projemizle ilgili akıllardaki soru işaretlerini cevaplamak, oluşan kaygı varsa gidermek, sürece dair bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı düzenliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. firmamız öncülüğünde yürütülen toplu konut projemizde, daha önce her yıl artan 5 yıllık, yani 60 aylık bir vade sistemi yapılmıştı. Her yıl güncellenen faizlerle ödemeleriniz de artıyordu. Biz bir risk aldık ve yıldan yıla artış gösteren taksitler yerine sabit kur uygulamasına geçtik. Bu uygulamayla da toplu konuta başvuran hemşerilerimizin lehine sonuç doğuracak çalışmanın altına imza atmış olduk. Getirdiğimiz sabit fark uygulamasıyla toplu konut projemize başvuran hemşerimiz, evini aldığında ne kadar ödeme yaptığını da net bir şekilde görmüş olacak. Yeni ödeme tablosunu oluşturduk ve oluşturduğumuz güncel tabloları Manisa Toplu Konut ve Yatırım A.Ş. internet sitesinden de halkımızla paylaşacağız” dedi.

Spilkent Toplu Konut Projesi’nin kura konusuna değinen Zeyrek, “Kura konusuna gelindiğinde ise yaşanan gecikme bizden kaynaklı değildi. Noter sürecinde, noter bizden 1 aylık süre talep etti. Yeni başvurularla birlikte bu 1 aylık süreci başlatmış olduk. Nasipse temmuz sonu itibariyle kuralarımız çekilmiş olacak ve aylık sabit ödemelerle yeni çekilen kuralarda inşallah sizler de ev sahibi olacaksınız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu projenin teminatı kesinlikle bizler olacağız ve sizlere sabit ödeme ile hiçbir riskle karşılaşmadan her ay ne kadar ödeyeceğinizi bileceksiniz. Nasipse de 36 ay içerisinde evlerinizde güle güle oturmanızı diliyorum” diye konuştu. Başkan Zeyrek, 1+1 daire için ilk yıldaki taksit ödemelerinin yalnızca 20 bin lira olduğunu belirterek, “Sağ olsun Noran İnşaat Şirketi’nin de bu konuda çok özverili davranışı oldu. Bizim Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile beraber hem sizlerin hakkını korumak hem de müteahhit firmanın bu işi sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmesi için güzel bir çalışmamız oldu. Mesela, 1+1’in ben sizlere fiyatını söyleyeyim. Siz de bunları göreceksiniz. Aylık taksitimiz ilk yıl için 20 bin lira, ikinci yıl için 30 bin lira, üçüncü yıl için 35 bin lira, dördüncü yılda 45 bin lira ve beşinci yılda 50 bin lira aylık ödemelerle ve ara peşinat sistemi ile birlikte 1+1 daireye sahip olabiliyoruz” diye konuştu.