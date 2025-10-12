Aynı gen, farklı mesaj: Epigenetik

Dilara Devranoğlu - Uzman Moleküler Biyolog- Diyetisyen

• GENLERİ DEĞİŞTİRMEDEN KADERİMİZİ DEĞİŞTİRMEK:

Epigenetik nedir?

Epigenetik kavramını açıklamaya çalışacak olursak DNA’mız bir hamur ise; epigenetik, fırının ısısı, ekmeğin piştiği süre, içine eklediğimiz tuz ve maya gibidir. Aynı hamurdan bir lavaş da, grissini de, bir pide de çıkabilir; aralarındaki farkı fırının sıcaklığı, hamurun dinlenme süresi, eklediğimiz maya, hamura verdiğimiz şekil, ekmeği yapan kişinin hamuru yoğurma süresi gibi etmenler belirler. Bizim DNA’mızı dışarıdan etkileyen etmenler ise aldığımız gün ışığı, uyku hijyenimiz, beslenmemiz yaşam tarzımız ve maruz kaldığımız stres olarak sayılabilir. Mikrobiyomumuz ise mayadır. Hayatımızdaki bu farklılıklar ekşi mayanın ekmeğe verdiği tat gibi bizde bir iz bırakır. İşin pozitif tarafı, en baştaki hamur hep bizimdir, yani epigenetik değişiklikler geri döndürülebilir. Hayat tarzımızda yapacağımız olumlu değişikliklerle DNA’mızda bulunan aynı bilgilerin faydalı yönde okunmasını sağlayarak kendi en sağlıklı potansiyelimize erişebileceğimizi artık biliyoruz.

• ÜÇ NESİL BOYUNCA İZ BIRAKMAK

Biz henüz annemizin karnındaki kızlar olarak, gelecekteki bebeklerimizi oluşturacak yumurta hücrelerimizin dahi etkilendiği epigenetik değişiklikler ebeveynlerimizden aldığımız en büyük potansiyel mirastır. Embriyoda bazı epigenetik işaretler silinirken bazı değişiklikler bir sonraki nesle silinmeden aktarılır buna ‘‘epigenetik yeniden programlama’’ denir. Bu epigenetik yeniden programlama sürecini; annenin genel refahı ve sağlığı, psikolojik süreci, beslenme alışkanlıkları, yaptığı fiziksel aktivite, vücudundaki vitamin ve mineral eksiklikleri, bozulmuş bağırsak mikrobiyotası, maruz kaldığı endokrin bozucular ve toksik kimyasal maddeler gibi etmenler olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin anne hamilelik sırasında B12 ve folattan eksik beslendiyse bebekte ilerleyen yaşlarda obezite, metabolik sendrom, nöral tüp defektleri, kardiyovasküler hastalıklar, astım ve alerjiler görülebilir. Yine bu hastalık ve rahatsızlıklar, kız bebekler doğuştan yumurta hücrelerine sahip olduğundan o yumurta hücrelerini, yani annenin potansiyel torunlarını da etkiler.

• NASIL BESLENİRSEK EPİGENETİK YAŞIMIZ GERİYE DOĞRU İŞLER?

Beslenme bir parmak izi gibi düşünülmeli ve kişiye özel planlanmalıdır. Kişinin gereksinimlerini eksiksiz karşılayan ve hücrelere oksidasyonun verdiği hasarı geri çeviren, bağırsak mikrobiyotasını prebiyotik gıdalar ve probiyotik takviyelerle destekleyici, yeterli dengeli ve sağlıklı bir beslenme programı kişinin epigenetik yaşını geriye doğru çekebilir.

• HORVATH EPİGENETİK SAAT TESTİ

Horvath saati, 2013 yılında Steve Horvath’ın 51 farklı doku veya hücre tipinden 8.000 örnek kullanarak DNA’da epigenetik desenler yaratan noktaları analiz edip o dokuların veya o kişinin çoğunlukla çevresel şartlarla değişen “epigenetik yaşını” tahmin edebildiği bir istatistiksel model geliştirmiştir. Sonrasında 2018 yılında PhenoAge, 2019’da GrimAge, 2022’de ise DunedinPACE isimli testler de geliştirilmiştir. Analizlerde kişilerin hücresel metabolik ve genetik bilgilerinin yanı sıra yaş, cinsiyet, beden kütle indeksi, tütün ürünleri kullanımı, alkollü içecek tüketim sıklıkları, CRP inflamasyon değerleri gibi parametreler de hesap edilir. Bu testlerle kişilerin potansiyel hastalığa yakalanma ve ölüm yaşı tahminleri yapılabilir.

2021 yılında 43 sağlıklı erkekle yapılan bir müdahale çalışmasında; 8 hafta boyunca kişilere yeşil yapraklı sebzeler, turp, karnabahar, brokoli, yumurta, kolin, folat, B vitaminlerinden zengin gıdalar ve basit şeker işlenmiş gıda kısıtlaması yapılan, DNA sağlığını destekleyici bir beslenme programı uygulanmış, probiyotik ve fitobesin takviyeleri eklenmiş, kişilerin orta düzey egzersiz yapmaları teşvik edilmiş ve son olarak uyku sağlığı ve stres azaltmak için nefes protokolleri uygulanmıştır. Kişilerde kontrol grubuna kıyasla epigenetik yaş olarak 3.2 yaş gençleşme ölçülmüştür. Yine benzer kurguda yapılan bu sefer kadınlarda uygulanan çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir. Tütün ürünleri tüketimi, yüksek kilo, kardiyovasküler hastalıklar ve yüksek inflamasyona sahip kişiler epigenetik olarak en yaşlı; stresi az olan, uyku düzeni iyi olan, düzenli aerobik ve kas kütlesini artıran egzersiz yapan ve düşük kilodaki kişiler epigenetik olarak genç bulunmuştur. Folik asit, B12, kolin, diyet lifi ve polifenol takviyeleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları epigenom sağlığını olumlu yönde etkilemiştir.

• ANNEDEN BEBEĞE İLK MESAJ: PLASENTAL EPİGENOM

Plasenta, hamilelik boyunca anne ile bebek arasındaki köprüdür. Oksijen ve besin taşır, atıkları uzaklaştırır, hormon üretir, bağışıklık bariyerini kurar. Bunlar haricinde çok önemli bir görevi daha vardır: epigenetik mesajları kodlamak. Yani annenin beslenmesi, maruz kaldığı stres, fizyolojik durumu ve genel refahı plasenta üzerinden bebeğin genomunun nasıl “okunacağını” etkileyen epigenetik işaretlere dönüşür. Aynı zamanda plasenta anne kan dolaşımına eksozomlarla mikroRNA göndererek anne metabolizmasını ve bağışıklığını hamileliğe uyarlayan “geri bildirimler” de verir. Planlanan gebelikten en az 3 ay önce folik asit, B12, kolin yönünden zengin bir beslenme ile alınan dengeli protein, yeterli omega-3; renkli sebze-meyve ve lif alımı plasentaya ve bebek DNA’sına sağlıklı epigenetik mesajların iletilmesine yardımcı olur.

2021 yılında Nature Dergisi’nde yayınlanan 1700 anne ve bebeğin izlendiği bir meta analiz çalışmasında ise hamilelikte sigara içmenin, bebeklerde aralarında plasenta fonksiyonunda önemli roller oynayan çevresel yanıt genleri ve büyüme faktörlerini etkileyen genlerin de bulunduğu 443 DNA bölgesinde epigenetik olarak negatif etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

• NEDEN GENLERİMİZ KADERİMİZ DEĞİL?

Bir genetik yatkınlık olumsuz çevresel faktörlerin etkisiyle hastalığa dönüşebilir. Hastalık meydana getirmeye yatkınlığı yüksek olan bir genin bu negatif potansiyeli ancak kötü beslenme, tütün ürünleri kullanımı, alkollü içeceklerin çok fazla tüketilmesi, tabi biz annelerimiz tarafından bize emanet edilen sağlıklı bağırsak mikrobiyotamıza her bakımdan yetersiz gördüğümüz ultra işlenmiş gıdaların tüketilmesine şiddetle karşıyız ama, bu kötü beslenme alışkanlıkları sonucu bozulan sağlıksız bir mikrobiyota, kişinin kendisine iyi gelmeyen bir iş, arkadaş veya aile hayatının olması gibi sağlıksız bir çevre zemininde olması ve aslında en önemli etken olarak ise varsa kişinin taşıdığı diğer hastalık potansiyeli olan genlerin varlığı ile artar.

Bu senaryonun tamamen tersi olarak ise kişinin yaşına, boyuna, cinsiyetine, bağırsak mikrobiyotasına, genetik yapısına, sosyal hayatına, psikolojik durumuna ve ihtiyaçlarına uygun beslenmesi, yaptığı düzenli egzersizler, hayatındaki stresi yönetebilmesi, başta tütün ürünleri ve alkollü içecekler olmak üzere hiçbir bağımlılık yapıcı ve uyuşturucu madde kullanmaması gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları doğuştan gelen genetik yapımızı değiştirmese bile sahip olduğumuz genlerin ifade edilme biçimini değiştirebilir. Sağlıkla!