Ayşe ile Hasan’ın gölgesi

Murat MÜFETTİŞOĞLU

İmgeleriyle simgeleriyle, itirazlarıyla kabullenişleriyle, akışıyla nakışıyla, aşlarıyla taşlarıyla, kalemiyle kelamıyla, sesiyle ve sözüyle, enfes bütünlükte bir metin işte elimizde...

İnsanın köklerinin toprakta gözlerinin Yüce Gök’te olduğunu, bazen susarak bazen söyleyerek fakat en çok yaşayarak anlatan kanlı canlı karakterleriyle, Çocukluğun Gölgesi bir bozkır epiği!

Ozanların tezenelerine Hasan Sever kalemiyle yanıt vermiş; Gılgamış Destanı’yla dokunmaya başlayan Mezopotamya ölçeğinde bir bozkır halısının desenlerine birkaç ilmik de kendi atmış; üçlemenin ikinci ve üçüncü ciltleriyle de atacağa benziyor. Zira bir yola çıkılmışsa o yol kendinden doğurarak uzar gider. Yolu güzel kılan, yolda olma tutkusunu canlı tutansa bir sonraki adımın bilinmezliğidir. Romanda da dendiği gibi; ‘ne mutlu ki insana, hayatın hepsini önceden tahmin edemiyor’.

Çocukluğun Gölgesi asıl olanın yol olduğunu ima ederken, dert varsa dermanı da yoldadır diyor. Mısri’nin de dediği gibi: ‘Derman arar idim derdime, derdim bana derman imiş’. İnsanı var eden coğrafya, kendi çetinliğiyle baş edebileceği becerileri de ona verir. Yazın sarıdan kışın beyazdan ibaret bozkır coğrafyası, özünde ne dert ne kaderdir. Sorunlar sıkıntılar değil, onlarla nasıl ilişki kurduğumuz, onlara nasıl yanıt verdiğimiz önemlidir. Bunun için, kararmış zihinlere değil, boşluğun, lekesiz, engin esinlerine ihtiyacımız var. Bozkır bir boşluktur; esinleri de, kah esintileriyle, kah kızıl bir tilkinin (Çuxsur) kuyruğunda, bazen bir kar tanesinin kristallerinde gelir. Böyle daha yüzlercesi ozanların üç tellisine ses, Hasan Sever’in kurşun kalemine söz olmuş.

Kışın habercisi kadim poyraz o esintilerden biri, perdeyi açan ilk karakter. Hikâye, poyrazın estetik kıvrılışlarıyla; Uzunyayla’dan Yoğunsöğüt’e, Kurtkulak’ın eteklerinden kurumuş bir ışkına, canlı cansız bütün varlıklara dokunuşuyla başlıyor; değdiği her yüzeye yaşamın nemini ve serinliğini bırakıp gidiyor. Romanın o güzel analarından ikisinin, Mande’nin ve Şerfe’nin çocuklarına şefkatli dokunuşlarıyla doğanın kendi varlıklarına dokunuşu da bir ve aynı şeyler. Belki bu yüklerden ötürü, ağrırsa annelerin başı ağrır. Hepsini ne güzel betimlemiş Sever: minnetle, meğer bütün mucizelerin ondan doğduğu aşkla, tutkuyla!

Bozkırın bilinmezliğinde yolunu yönünü yitirenlere, bilgelerin, erenlerin selamı ve kelamı ışık olur. Seslerinden, sözlerinden o kadar çok var ki Çocukluğun Gölgesi’nde. İçlerinden en yeşili, iki ilkokul öğrencisi Ayşe ve Hasan. Ayşe, köylerindeki ceviz ağacını kara kışta dahi yeşil görebilen gözlere sahip. Lekelenmemiş zihni, kararmamış gönlü, perdelenmemiş gözleriyle, Mande’den doğmanın, yaşama dâhil olmanın nadideliğini içinde hissetmesi ve bunu göstermesi için sadece iki eşya yeterli: yeşil bir boya kalemi ve resim defteri. Bu sebepten İbrahim öğretmenin, ‘benim bozkırdaki mucizem’ dediği, bütün Yoğunsöğüt’ü tek başına yeşertebileceğine inandığı öğrencisi. Hasanla aynı sınıftalar. Yemyeşil gönülleri bozkırın sonsuz mesafesinde birbirlerine meyletmiş; Yoğunsöğüt köyü ve derme çatma okulları onlar için ışıklı bahçeye dönmüş. Hasan’ın, tatsız bir misket oyununun ardından evine dönerken yaptığı hakikate dair sorgulamaları, yolda ceviz ağacını görünce aklına Ayşe’nin gelmesine, sorular zincirine onun da takılmasına neden olur: “Ayşe de nasıl kız. Ne zaman resim çizse ağacını yeşil yapraklı çiziyor. Hâlbuki ceviz ağacı şimdi yeşil değil.”

Belki bir gün bizim de yüzümüze Ayşe ile Hasan’ın gölgesi vurur...

Varlıkta sebat etmenin, hakikate uyanmanın olmadığı zamanı ve mekânı güç ve otorite doldurur. O vakit saz ve söz susar başka şeyler konuşur. Romanın arka planında yaşamın sesini susturacak bir darbenin ayak seslerine de tanıklık ediyoruz. Neyse ki aydınlık bir panzehir var: pilli bir radyo ve türküleri. Bu yüzden, hayat her zamanki yerine çarçabuk geçip oturur. Mesele, bir kez tattığımız, muhtemelen bir daha tadamayacağımız varoluşa verilmesi gereken ancak veril(e)meyen anlamla ilgili. Çocukluğun Gölgesi’ne ustaca nakşedildiği gibi, dörtbin yıl önce yazılan Gılgamış Destanı’nda bile anlatılmış: Tebaası tarafından yarı tanrı olduğuna inandırıldığı için ölümsüz olduğunu düşünen Gılgamış, en yakın arkadaşı Enkidu’nun ölümüyle birlikte sonluluk gerçeğiyle tanışıp varoluşun anlamı sorusuyla burun buruna gelir. Tanrı olmaya değil ama tanrısallığa, ölümsüzlüğü değil ama sonsuzluk duygusunu farklı biçimde deneyimlemeye yönlendiren bir yüzleşmedir bu. Çocukluğun Gölgesi her türlü maddi koşulun ötesinde varoluşla yüzleşmeye çağırıyor. İnsanın, bakışlarını dışından içine çevirmesine, kendini bilmesine, nefesin, sesin ve sözün yüceliğine vurgu yapıyor. Bunun için bozkırın boşluğunu, boşluğun var ettiği varlıkların ve bilgelerin dilini kullanıyor.

Aydınlanma bir çıkış (exodus) hamlesidir. Platon’un mağarasının karanlığından ve gölgelerinden güneşin aydınlığına çıkış, ışığın apaçık ettiği gerçeklere uyanıştır. Nehirde bir katre iken ummana karışıp onda dağılmaktır. Aydınlanma hep bir terk ediştir. Aslında bu itki, kendiliğinden, bozkırın kadim poyrazı gibi gelir. Ait olduğunuz vasatı, darlığı, koşullanmış bilincinizi, olgunlaşıp dalından düşen bir dut gibi bırakır gidersiniz. İbrahim öğretmenin içine damlayan sır da benzer şeyi söylüyor: Bin yol vardır bir erkâna çıkmaya, erkân yoldur şart ki yoldan çıkmaya. Lakin her terk ediş, yepyeni bir bilinçle geri dönüşün de öncülüdür. Aksi halde, bozkırın boşluğunda ne bilgi ne de bilgelik kalır. O bilgelerden biri, sırtında üç tellisiyle şehir şehir, köy köy dolaşan Yüzbaşı lakaplı bir gezgin derviştir. Sonradan yoldaşı olacak genç Halto ile hâlâ yol almakta, ikisi birbirlerine aynalık ederken karşılıklı dönüşmektedirler.

Kahramanların yarıdan fazlasının adı Hasan, sadece lakapları farklı. İçine doğduğu kültürün hem bağrından hem ötesinden yazan Hasan Sever’in demeye getirdiği bir şey var sanki: Ey okuyucu, sözümüz ayrı olabilir ama özümüz bir; siz aslında ben, ben aslında sizim!

(Y.N: İtalik ifadeler romandan alıntıdır)