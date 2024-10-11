Ayten Koyu’na göz diktiler

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi’nde yer alan Ayten Koyu’nda yat limanı ısrarı sürüyor. Ege Marina Turizm Anonim şirketi, yat limanı için tekrar çalışma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Bakanlık, proje için 7 Kasım tarihinde halkın katılım toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Planlanan 82 kapasiteli yat limanı, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma ve aynı zamanda üçüncü derece sit alanı içerisinde yer alıyor. Proje bedeli ise 14 milyon 700 bin lira olarak belirlendi. Bölge halkı projeye tepki göstereceklerini belirtti.

ÇED SÜRECİ SONLANDIRILDI

Bürokratların kurduğu Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (MUÇEV), Ege ve Akdeniz’deki kıyıları yandaşlara peşkeş çekmeye devam ediyor. MUÇEV yat yanaşma ve bağlama limanı yapmak isteyen Ege Marina Turizm A.Ş’ye Göcek’teki Ayten Koyu’ndaki alanı 33 yıllığına kiraladı. Şirket, projeyi hayata geçirmek için geçen sene Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Projenin ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, 14 bin 657 metrekarelik alanda yapılmak istenen yat limanına 46 yat bağlanması planlandı. Bakanlık, proje için ‘mevzuat bakımından uygun olmadığı’ gerekçesiyle ÇED sürecini sonlandırdı. Şirket ise yeniden başvuruda bulundu.

KABUL ETMİYORUZ

Bölgede birçok yat limanı projesi için çalışmalar sürerken, uzmanlar betonlaşmaya karşı ilçenin dayanacak gücü kalmadığını belirtiyor. Kıyıların ve limanların kontrolü MUÇEV başta olmak üzere özel şirketlerin kontrolünde. Son birkaç yıla kadar 1100 tekne kapasitesi olan Göcek’te, yaklaşık 4 bin yat ve tekne var. Ayrıca koylarda sayıları giderek artan restoran, kulübe, duş, tekne bağlama yeri, şamandıra, tonoz, iskele gibi yapılaşmalar da ekosisteme zarar veriyor. Göcek Halk Meclisi Başkanı Onur Ugan, “Geçen günlerde proje iptal edildi. Kısa süre sonra tekrar başlatılması üzücü. Projeyi kabul etmiyoruz. Halkın toplantısında projeye tepki göstereceğiz. Projenin iptali için dava açacağız” dedi.

Öte yandan MUÇEV, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında 20 bin lira sermaye ile 2014 yılında kuruldu. Yönetim kurulunda bürokratların eski kaymakam ve valililerin bulunduğu MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar bile ihalesiz olarak veriliyor.