Ayten Koyu’nda marina ısrarı

Aycan KARADAĞ

Muğla Fethiye’nin Göcek Mahallesi Ayten Koyu’nda, Ege Marina Turizm AŞ’nin 46 bağlama kapasiteli yat‑tekne iskelesi projesi yeniden gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel etki değerlendirme (ÇED) dosyasını incelemek üzere 29 Nisan’da İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapacağını açıkladı.

Bakanlığın duyurusunda, “Muğla ili Fethiye ilçesi sınırları içinde Ege Marina Turizm AŞ tarafından yapılması planlanan yat/tekne bağlama iskelesi projesine ait ÇED Raporu Bakanlığımıza sunuldu, inceleme‑değerlendirme süreci başladı” denildi.

Ayten Koyu, Fethiye‑Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi ve üçüncü derece doğal sit alanı sınırında bulunuyor. Projenin ÇED dosyasına göre 14 bin 657 metrekarelik alanda kurulacak iskeleye 46 yat bağlanacak. Proje bedeli ise 14 milyon 700 bin lira olarak belirlendi. Şirket, teknelerin ağaç gövdelerine bağlanarak çevreyi kirlettiğini savundu; projeyi “kirliliği önleyici” adım olarak gösterdi.

Uzmanlar ise dolgu ve dip taramasının su sirkülasyonunu bozacağını, deniz çayırı yataklarına zarar vereceğini ve kıyı erozyonunu hızlandıracağını belirtti. ÇED’in teknik olmayan özetinde, inşaat aşamasında dip taraması ve dolgu yapılacağı, işletme döneminde atık su, egzoz ve gürültü yükü oluşacağı vurgulandı. Raporda, bölgede 117 böcek türü, endemik sığla‑kızılçam ormanları ve Bern Sözleşmesi’yle korunan deniz türleri kayıt altına alındı.

Proje alanı, Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. (MUÇEV) tarafından Ege Marina Turizm AŞ’ye 33 yıllığına kiralandı. Bakanlık, projeye uygun 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırladı. 7 Kasım 2024 tarihinde yapılan Halkın Katılımı Toplantısı’nda yöre sakinleri, “Ayten Koyu’nun doğal yapısı bozuldu” diyerek projeyi reddetti. Göcek Körfezi’nde son yıllarda art arda onaylanan marina ve iskele projeleri nedeniyle tekne kapasitesi bin 100’den 4 bine çıktı. Koylardaki restoran, şamandıra, tonoz ve iskele yoğunluğu da ekosistemi baskı altında bıraktı.