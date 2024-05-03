Ayvalık yaza hazırlanıyor

BirGün EGE

Ayvalık Belediyesi park ve bahçeler, temizlik ve fen işleri müdürlüklerine bağlı ekipler yaz sezonuna hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in takip ettiği çalışmaları sürdüren ekipler, sokak ve kaldırımların temizlenmesinin yanı sıra sahipleri tarafından temizlenmeyen ve yangın tehlikesi oluşturan, sinek, böcek ve haşere üremesine sebep olabilecek boş alanların da temizliğini yapıyor.

Ergin, “Otla mücadelenin yanı sıra, bu alanlarda oluşabilecek karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, yeşil alan biti ve kırmızı örümcek gibi haşerelere karşı çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.