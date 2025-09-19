Ayvalık’ta öğrenciler için yemek bedeli 30 lira

BirGün EGE

Ayvalık Belediyesi’nin Öğrenci Kent Lokantaları, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında da kapılarını öğrencilere açtı. Boğaziçi Otel’in altındaki ve adliye arkasındaki iki şubede hizmet veren ve 1700 öğrencinin yararlandığı lokantalarda, ilk gün yemekler öğrencilere ücretsiz ikram edildi.

Geçen yıl boyunca 86 bin 624 tabldot yemek servisi yapılan Öğrenci Kent Lokantaları, bu dönem de üç çeşit yemek ve yanında meyveyi 30 lira gibi bir ücretle öğrencilerle buluşturuyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Her iki Öğrenci Kent Lokantamızda gençlerimiz üç çeşit yemek ve meyveye yine 30 lira ödeyecek, bütçeler zorlanmayacak. Öğrencilikte bütçeyi dengelemek hem aileler hem de öğrenciler için önemli. Bu nedenle yemek ücretlerine zam yapmayı düşünmedik” diye konuştu.