Baba karpuz

Yüreklerimizi yakıp giden, üç kız babası

Ferdi Zeyrek’in anısına, acıyla.

Önce erik, çıkmaya can atıyor, ardından çilek görünüyor, arzı endam ediyor, baharı unutur muyum, o zaten göz açıp kapayasıya mı yoksa göz kırpasıya mı, kimse bilmiyor, ben de, daha göz aydınlığı etmeden, “bir göründün bir yok oldun” şarkısıyla terki diyar eyliyor, yaz sökün ediyor, önce elçilerini gönderiyor, yeşili, kırmızısı, bin nazla kulaklara küpe olan kirazı, güneşe aşkından eriyip biten kayısısı, şairin “haziran maziran derken o da çıkacak” diyesi geldiği şeftalisi, ağaçların altında, tablaların üstünde, gölgede ağırlanan dutun beyazı, karası...

Hepsi kabulümdür. Nasıl olmasın, çocukluk arkadaşıyız hepsiyle. O çın çın gülüşüyle sokakları inleten erik, dalları bastı kiraz deyip dadandığımız komşu bahçelerin kirazı, özlemi neyle tanımlarsın deseler ikiletmeden ilk onun adını vereceğim, suları aka aka yediğimiz şeftali, davetini de dalını da kırmadan huzuruna vardığımız, arkadaşlığın şanından elimizi ağzımızı bir güzel boyayan karadut...

Arkadaşlıkları övüncümdür. Bana şu yaşımda bile çocukluk yaptırıp, böyle şeyler yazdıran yakınlarımla övünmeyeceğim de onları özlemeyeceğim de... diyerek, umarım hepsinin gönlünü almışımdır, o olmadan yaz olmaz dediğim, yolunu sevgili gibi gözlediğim karpuzu övmeye başlıyorum izninizle.

Karpuz, yaz güzelidir. Yazın gümbür gümbür gelmesi biraz da karpuzla, onun gelişiyle, ağırlığıyla ilgilidir. Karpuz girmeyen eve yaz da gelmemiş demektir. Karpuz bekletir de, beklemesini de bilmek gerekir. Önce dışardan gelir, yerlisinin çıkması biraz sonradır, çok sürmez onun da gelmesi. Yollara, sokak köşelerine sergiler açılır. Kavun karpuz sergisi. Bütün yaz, gece yarısı açık sergi, lüks lambası ışığında sizi bekler. Bir-iki yaz çalıştım amcamın karpuz sergisinde, gece yatıya da kaldığım oldu! Bir de karpuz seçmeyi öğrenebileydim!

Karpuzu sevmekle seçmek aynı şey değil sanırım, ben seviyorum ama seçmesini bilmiyorum, her defasında deniyorum, olmuyor. Vazgeçtiğimi mi sanıyorsunuz? Seven vazgeçmez! Dener! Karpuzu seviyorum!

Karpuzdan vazgeçmek, yazdan vazgeçmektir. Nazlı Babaannem Garip Dedemden kalan dul maaşıyla her mevsim, en çok da yazları hatırlıyorum, insan en çok yazken çocuktur ve yaşlandıkça dünyayı yazla hatırlar, yazın ilk meyvelerini ve karpuzu alır, bizden daha yoksul komşularımıza vermeden eve sokmazdı. Önce onlar yerdi, ardından biz. Belki birer kiloydu meyveler ve bir karpuzdu hepi topu ama olsun, verdikçe artar, paylaştıkça çoğalırdı. Elma ve karpuz, ikisinin varlığı yoksulların yüzünü güldürüyor hâlâ. Elma ve karpuz Tanrıdan iyi, o bile güldüremezken “yokkulları”nın yüzünü... Yoksullar, yokkullar!

Yakındayken, yanındayken anlayamadığı, göremediği şeyleri uzaktayken daha iyi seçebiliyor insan. Anılar, yıllar geçtikçe, uzaklık arttıkça daha belirgin hale geliyor, netlik kazanıyor. Eve karpuzu hep babamın getirdiğini anımsıyorum sözgelimi. Çuvala doldurulmuş kavun karpuz görüntüleri var zihnimde. Sonra sergideki karpuzcular gibi karpuzdan üçgen bir parça kesip tadına bakması babamın. Beğendiyse bir dilim alıp, yavaş yavaş yemesi. İyi karpuz sıcağı sıcağına da yenir, kötüsü soğutsanız da yenmez!

Karpuz bir düşünce biçimiydi, yöntemiydi sanki babam için. Çocukluk arkadaşıyla geçmiş günleri anıyorlarmış gibi baş başa, evin bahçeye bakan balkonunda ya da bahçede kendi kendine yerdi karpuzu. Gülüşmeler gelirdi, sokaktan sanırdık, bakardık kimse yok! Sonra sonra anladık babamla çocukluk arkadaşı, orta ikiden terk karpuzdan geldiğini!

Karpuzun kötüleşmesi “yazın bittiğidir her yerde!” Bir de babaların gittiği! Karpuz kötüleşir, baba gider, yaz biter! Baharı anneler getirir çünkü karpuzu babalar, karpuzu getirmek yazı da getirmektir!

Yaşamak yazdır, yazı babalar getirir, kızlar babalarının yaz güzelleridir!