Babalarının çiftliği

İstanbul Havalimanı’nda son iki haftada ‘‘Sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun’’ rezaleti yaşandığı öne sürüldü. İlk skandal; İstanbul Havalimanı’na inen bir jet ile başladı.

İstanbul Havalimanı’nı IGA şirketi işletiyor. Cengiz Holding, IGA’nın yüzde 45’ine sahip. Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’in oğlu, özel jet ile İstanbul Havalimanı’na indi. Beraberinde 15 koli porselen eşya vardı. Bu kolilerle ilgili evrak eksikti ve İstanbul Havalimanı Yolcu Gümrük Müdürlüğü’nden memurlar, eşyalara el koydu. Jetten indirilen eşyalar depoya yerleştirildi. İki saat sonra depoya gelen ve ‘Mehmet Cengiz’in oğlu’ olduğunu bağırarak söyleyen şahıs, görevlilere ve kuruma küfür etti. İddiaya göre; 15 koliyi alarak gitti. Memurlar olayla ilgili tutanak düzenledi.

HAKARET ETTİ

İkinci skandalda ise olayın baş aktörü; Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım. Erkam Yıldırım, tarifeli uçakla yurt dışından İstanbul Havalimanı’na geldi. Ancak yanındaki 5 valizin aranmasına karşı çıktı. Kontrol etmek isteyen memurlara “Binali Yıldırım’ın oğluyum” diyerek hakaret etti. İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’ndeki müdür yardımcısı ve memurların ısrarı sonucu, eşyaların bir kısmında arama yapıldı. Bunlarda suç unsuruna rastlanmadı. Müdür yardımcı ve memurlar, olayla ilgili tutanak düzenledi. Bu memurların, havalimanındaki görev yerlerinin değiştirildiği öne sürülüyor. Erkam Yıldırım’ın adı Sedat Peker ifşalarında gündeme gelmişti. Hollanda’da şirketlere, gemilere ve büyük bir servete sahip olan Erkam Yıldırım’ın kumar tutkusu da haberlere konu olmuştu.