"Babamın hayatını belirleyen Edebiyat Fakültesi’ydi"

Y. Emre Ceren

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne ciddi bir iz bırakmış Halikarnas Balıkçısı’nın oğlu Dr. Sina Kabaağaç’ın anıları Minoa Yayınları’ndan yayımlandı.

Biz de bu eseri yayımlayan Minoa Yayınları kurucularından Nazım Tokuz, kitabı yayıma hazırlayan Kaya Tanış ve Sina Hoca’nın oğlu Deniz Kabaağaç ile kitap ve Sina Kabaağaç üzerine söyleştik.

Minoa öncelikle kitabeviydi, ardından da yayınevine dönüştü. Bu süreçte yıllar önce basılmış, ama es geçilmiş, çok öne çıkarılmamış bir eseri, Sina Kabaağaç’ın anılarını bastı. Bu süreç nasıl gelişti? Neden bu eseri tercih ettiniz?

Nazım Tokuz: Aslında Minoa’yı kurmayı hayal ettiğimizden beri yayıncılık gündemimizdeydi. Zaman içinde beklenmedik şekilde birçok yeni Minoa açtık, bu süreçte yatırımlar hep bu yöne kaymış oldu. 2023 yılında yayıneviyle ilgili çalışmalara başladık. Üç farklı yayınevi planladık; bunlar Minoa, Mare Nostrum ve Ariadne Yayınları. İlk olarak Mare Nostrum’dan çeviri kitaplarla yayıncılığa başladık. Bu yayınevlerinin içerikleri zaman zaman birbiriyle örtüşse de her birinin yayın politikaları farklı.

Minoa Yayınları ise bizim açımızdan Türk yazın dünyasında eksik olduğunu düşündüğümüz eserlere veya ıskalanmış, unutulmuş ama değerli olduğuna ve tekrar basılması gerektiğine kalpten inandığımız kitaplara odaklı bir yayın politikası güdüyor. Edebiyata geldiğimizde çıtamızı yükselterek ilk olarak sevgili Enis Batur’dan bir şiir ve söyleşi kitabıyla edebiyat dizimizi başlattık. Bununla birlikte yayın kurulumuzdan editörümüz Kaya Tanış’ın önerisiyle, Sina Kabaağaç’ın kitabını yeniden yayımlama kararı aldık. Bu kitapla birlikte bize teslim edilen Sina Kabaağaç’ın bavulu, Kaya Tanış’ın uzun ve özenli çalışması sonucunda yayımlanmamış belgeler ve fotoğraflar eşliğinde çok yakında yeni bir kitaba dönüşecek. Sina Bey’in oğlu Deniz Kabaağaç’la da renkli olduğu kadar ilginç de olan Şakirpaşa Ailesi üzerine bir nehir söyleşi kitabını hayata geçirmeyi umuyoruz. Sina Bey’in, babasının ve marjinal ailesinin ötesinde büyük bir akademisyen olarak İstanbul Üniversitesi’nde bıraktığı iz bize, Türkiye’ye kazandırılması gereken bir eser, bir yaşam kesiti olduğu gerçeğini de gösteriyor. Umarız okurlar da aynı fikirle bu kitaba ve Sina Bey’ e hak ettiği ilgiyi göstereceklerdir.

Bu sorum da eseri yayıma hazırlayan Kaya Bey’e olacak. Yayıma hazırlama süreci nasıl geçti? Önceki basımdan farklılıklar var, neler eklendi?

Kaya Tanış: Sina Bey’in kitabı sunuşta da belirttiğim gibi bir “emanet” kitap. Sina Bey evraklar dolusu o meşhur bavulunu meslektaşı Erendiz Özbayoğlu başta olmak üzere öğrencilerine bırakıyor, yayımlanması koşuluyla. Burada her birini bir kez daha anarak tekrar teşekkür etmek isterim. Kitabın ilk baskısı Efe Büyüklimanlı, Murat Özyıldırım, Ekin Öyken, Nilüfer Akçay, Beyhan Şerifoğlu, Tuğçe Ebesek Büyükuğurlu ve Alp Ejder Kantoğlu’nun emekleriyle ortaya çıkıyor. Yayımladığımız edisyonun önceki basımdan ilk ayrıldığı yer kimi bilgilerdeki tutarsızlıkları gidermesi, yanlış yazılan bazı isimlerin (ailenin onayı alınarak) düzeltilmesi ve bölümlendirmenin bütünlük sağlanması amacıyla yeniden yapılandırılması. Diğer önemli fark ise, ilk kez ortaya çıkan ciddi bir görsel malzemenin eklenmesi. Gerek Sina Bey’in çocukluğundan gençliğine uzanan dönemdeki fotoğrafları, gerekse Şakir Paşa ve Halikarnas Balıkçısı başta olmak üzere ailenin diğer önemli figürlerinin fotoğrafları ilk kez bu edisyonda bir araya geliyor. Edisyonu farklı kılan bir diğer özellik de Sina Bey’in yakın arkadaşı değerli Gençay Gürsoy hocanın sunuşunun yer alması. Gençay Hoca harika kitabı Bir Hayat Üç Dönem: Anılar – Tanıklıklar’da Sina Bey’le olan arkadaşlığına değiniyordu. Kedisinden sunuş yazmasını rica ettiğimizde sağ olsun geri çevirmedi, hatta ilginç de bir şey gerçekleştirdi; uzun olduğu için yayıncısı tarafından kitabına alınmayan kısmı gönderdi. Böylece yayıncının eksik bıraktığını biz tamamlamış olduk, zannımca iyi de oldu.

Yine Kaya Bey’den devam edelim. Kitapta sizin özellikle dikkatinizi çeken hangi kısımlardı? Üslup, yaşam, mekân vb.

İlk olarak kesinlikle üslup derim. Sina Bey muazzam üslup sahibi bir yazar. Üslubu dile olan hâkimiyetinin yanı sıra, tarihe, mitolojiye olan hâkimiyetiyle perçinleniyor. Bu öyle bir hâle geliyor ki, çoğu zaman yazdıklarını salt bir ses olarak okumuşumdur, sadece duymayı tercih etmişimdir. Diğer ilgi çekici kısım ise nesnelliği. Belki bilim insanı olmanın bir gereğinden, belki de güç geçen bir çocukluğun kişide yarattığı merhametin adalet duygusuyla gelişmesinden kaynaklı, Sina Bey bu kadar derinden yazılmış bir kitap boyunca nesnelliğinden asla taviz vermiyor. Meseleleri, karakterleri, yaşananları düşününce bunun ne kadar zor olduğu anlaşılacaktır. Buna rağmen olaylar arasında kurduğu bağlantı, başta babası Halikarnas Balıkçısı olmak üzere, karakterlerin davranışlarının temelindeki nedenleri anlama, anlamlandırma çabası mesafeli bir denge ile ortaya çıkıyor Sina Bey’de. Elbette bu dengenin içinde yeri geldiğinde merhamet kadar sertlik de var. Özellikle annesi ile Balıkçı’nın ailedeki trajik olayların sebebi olarak görülen İtalyan eşi arasında yaptığı “tavır” karşılaştırması; bunu, iki kadın ya da iki insan arasına sıkıştırmak yerine doğu-batı kültürünün kişiler üzerindeki yansımaları üzerinden okuması bana çok ilginç gelmişti. Sanırım “Sina Bey nesnelliği” diye bir şeyden söz edeceksek, bu kısım en önde gelenidir.

Deniz Bey’den devam etmek gerekirse. Son dönemde bir dizi üzerinden gündeme gelen Cevat Şakir Kabaağaçlı ve köşk anlatısına dair düşünceleriniz neler?

Deniz Kabaağaç: Her şeyden önce bu bir belgesel değil. Dolayısıyla gerçek olmayan bir Agnèsie–Şakir Paşa ekseninde ilerlemesi beni biraz rahatsız ettiyse de çok üzerinde durmadım diyebilirim. Ancak Cevat Şakir’in —yani dedemin— kişiliğinin gelişimini, ailesini, imparatorluğun içinde bulunduğu durumu, savaşları ve dönemin gelişmelerini dikkate almadan anlamak imkânsız. Bu açıdan bakıldığında, onun hayatına farklı bir perspektiften yaklaşmayı sağladığı için bu dizinin bir anlamı olduğunu düşünüyorum.

Kitaba dönecek olursak, Sina Kabaağaç pek çok şehirde ve mekânda epey vakit geçirmiş. Sizce Sina Hoca’nın hayatını en fazla etkileyen hangisiydi?

Bu, cevaplanması çok zor bir soru; çünkü insanın en yakınlarının bile bilmediği bir iç dünyası olduğuna inanıyorum—bu elbette babam için de geçerli. İnsanın en yakınları —çocuğu, eşi, sevgilisi— onu ne kadar tanıyabilir diye hep düşünmüşümdür. Böyle bakınca bu soruya cevap vermek zor; ama sanıyorum onun hayatını belirleyen Edebiyat Fakültesi olmuştur. Fakültenin bir yanıyla izole, bir yanıyla da evrensel olan ortamının, zaman içinde hayatını bütünüyle kuşattığını düşünüyorum. Tabii ki gençlik yılları, örneğin Paris’te Nejad Amca ile yaşadıkları, ya da özellikle Büyükada’nın hayatındaki önemli dönemler ve mekânlar olduğu doğru; ama sanırım hiçbirisi fakülte kadar belirleyici değil. Fakülte onun için hem bir yaşam alanı, hem derin bir bilgi kaynağı, hem de bir sosyal ilişkiler ağıydı; deyim yerindeyse bir enerji santraliydi.

Babanızın kitaplık tutkusu hiç geçti mi?

Vallahi, bu kitap meselesi gerçekten kuşaktan kuşağa geçen bir şey. Anladığım kadarıyla Şakir Paşa’dan Cevat Şakir’e, ondan babama ve oradan da bana kadar süregelen bir miras. Babam da kitaplara meraklıydı ve sanırım bu merakı hiçbir zaman azalmadı.

Bugün hâlâ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji kürsüsünde babanız adına her sene anma toplantısı düzenleniyor. Siz babanızın bu filolog yönünü gördünüz mü?

Babamı bir filolog olarak tanımadım tabii; ama Halikarnas Balıkçısı’nın oğlu olarak da tanımadım. Ben babamı, babam olarak tanıdım ki bu da çok anlaşılabilir bir şey elbette. Öte yandan onun kelime sevgisini ve dilin kültürle olan bağına duyduğu düşkünlüğü biliyorum. Yazılarında, notlarında buna sık sık rastladım; hayal meyal hatırladığım bazı konuşmalarından da bunu anımsıyorum. Ancak bütün bunlar bana onu bir filologdan çok, bilgili bir insan olarak hatırlatıyor.