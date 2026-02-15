Bad Bunny’nin Super Bowl rüzgârı, Beyaz Saray’da kargaşa

Buse İlkin Yerli

ABD’de sporun ve pop kültürün zirvesi sayılan Super Bowl bu kez yalnızca bir maç değildi. Geçen haftaki maçın devre arası şovu, Amerikan siyasetinin tartışmalarından birine dönüştü.

Sebebi, Bad Bunny. Devre arası şovunu yapan Bad Bunny’nin Latin kültürüne, yani kendi kültürüne sahip çıkması ABD Başkanı Donald Trump’ı ve destekçilerini öfkelendirdi. 2026’nın başından beri Latin Amerika’ya saldıran, göçmenlere karşı faşizan uygulamaları artıran ve ICE’ı kendi vatandaşlarına dahi saldırmak için kullanan Beyaz Saray için bu şov, kabul edilemezdi… Trump, Bad Bunny’i eleştirirken destekçileri ‘alternatif sahne’ kurdu.

BAD BUNNY’NİN ŞOVU NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Bad Bunny, gerçek adıyla Benito Antonio Martínez Ocasio, Porto Rikolu bir sanatçı. Adı son dönemde daha sık anılsa da ilk şarkısını 2013’te çıkardı. Latin Amerika’nın kendine has müziği reggeaton ve Latin trap tarzıyla öne çıktı. Adını dünyaya duyururken Porto Riko’nun ve Latin Amerika’nın sorunlarını göstermekten, halkının sesini yükseltmekten ve kültürünü tanıtmaktan geri durmadı.

ABD ise Latin Amerika’yı hep arka bahçesi olarak görmek istiyordu. Emperyalist emellerini saklama zahmetine girmeyen Trump, başkanlık koltuğuna tekrar oturduğunda düğmeye bastı. ABD, uzun süre abluka altında tuttuğu Venezuela’ya 3 Ocak’ta girip devlet başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdı. Kolombiya, Meksika ve Küba başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerine tehditlerin dozunu artırdı. Dışarıda bu oyunları işletirken içeride de göçmenleri ‘göndermenin’ daha hızlı yollarını arıyordu. 20 yılı aşkın süredir var olan Göçmen ve Gümrük Muhafaza, yani ICE, son operasyonlarıyla dünya gündemine oturdu. Minneapolis’te iki beyaz ABD vatandaşını öldürmüş, 5 yaşındaki Latin çocukları bile geri gönderme merkezlerine tıkmışlardı.

GRAMMY’E DAMGA VURMUŞTU

Halkına yönelik saldırıların arttığı bu politik ortamda Benito, şubat başında düzenlenen Grammy Ödülleri’nden üç Grammy ile ayrıldı. Şarkılarını İspanyolca yapan Benito, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ (DtMF) adlı albümü ile ‘Yılın Albümü’ ödülünü aldı. İlk kez tamamı İspanyolca olan bir albüme bu ödül verilmişti.

Benito, Grammy sahnesinde ‘ICE dışarı’ diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz vahşi değiliz, hayvan değiliz, uzaylı da değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız.” ‘En İyi Urban Müzik Albümü’ ödülünü almak için tekrar sahneye çıktığında ise şunları dedi: “Nefret, daha fazla nefretle güçlenir. Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir. Eğer mücadele edeceksek bunu sevgiyle yapmalıyız.”

TRUMP VE ŞÜREKÂSI RAHATSIZ OLDU

Super Bowl’da Bad Bunny’nin sahne alacağı 2025 Eylül sonunda açıklanmıştı. Grammy’de bunları söyleyebilecek birinin Super Bowl’da çıkacak olması Trump’ı rahatsız ediyordu. Üstelik bu kişi bir Porto Rikoluydu ve Ulusal Futbol Ligi (NFL) ile Trump’ın asla kabul edemeyeceği bir anlaşma yapmıştı. Super Bowl tarihinde ilk kez bir şov tamamen İspanyolca olacaktı. Trump’ın, gösteriye Bad Bunny’nin çıkması konusundaki ilk açıklaması “Bu kesinlikle saçma” oldu. Trump yandaşları da alternatif bir devre arası şovu düzenlediler. Geçen 10 Eylül’de öldürülen sağcı aktivist Charlie Kirk’ün kurduğu Turning Point USA’in organize ettiği bu gösteride, Trumpçı şarkıcı Kid Rock çıktı.

BAD BUNNY SAHNEDE

Ama pazar günü yüzbinler statta, milyonlar ekranları başında Bad Bunny’i bekliyordu. Devre arasında saha Latin Amerika kültürünü yansıtan dekorlarla ve dansçılarla doldu. 14 dakika boyunca sahnede kalan Benito, detayları incelikle düşünmüştü. Dekordaki şeker kamışı, Porto Riko’nun tarihine ve halkının emeğine bir selamdı. 19. yüzyılın sonlarında ABD’den gelenler, Karayipler’de şeker kamışı tarlalarına çökmüş ve halkı ucuz işgücü olarak kullanmıştı.

Bad Bunny şovunda günlük hayata ayna tuttu. Ardından kameralar ‘casita’ya çevrildi. Casita, Porto Riko’nun ruhunu temsil eden, renkli, tek katlı ve verandalı küçük evi tarifliyor. Verandasında ise Cardi B, Pedro Pascal, Karol G gibi Latin ünlüler vardı.

Sonra sahneye bir düğün geldi ve bu gerçek bir nikâhtı! Kendisini düğünlerine çağıran bir çifti Bad Bunny, milyonların önünde evlendirdi. Bu sırada ilk konuk sanatçı mikrofonu aldı. Lady Gaga, şovun tek İngilizce şarkısını söyledi. Latin kültürüyle dolu bu şovda Lady Gaga’nın bulunması eleştirildi. Kültürel imgelerle dolu şovda bir beyaz ABD’linin boy göstermesi şart değildi. Lady Gaga’nın sahnede olmasının birkaç sebebi olabilir; kişisel yakınlıkları, Gaga’nın politik tutumu ya da belki de NFL’nin ‘Bari bir ABD’li olsun’ demesi olabilir.

Mikrofon tekrar Benito’ya geçtiğinde, NUEVAYoL (Porto Riko aksanıyla Nueva York, yani New York) şarkısını söylerken bu kez ABD’de yaşayan Latinlere bir selam durdu. New York’taki ikonik Caribbean Social Club’ın sahibi Toñita sahnede belirdi. Ardından Benito, kendi küçüklük fotoğraflarındaki gibi giyinen bir çocuğa Grammy’sini verdi. Çocuğun her ne kadar Minneapolis’te ICE tarafından geri gönderilen 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos olduğu yorumunu yapanlar olsa da öyle değildi. Benito, hem hayallerinin peşinden gitmeyi gösteriyor hem halkının geleceğine bir hediye bırakıyordu.

Ardından kamera ikinci konuğa çevrildi: efsanevi sanatçı Ricky Martin. Martin’in sahnedeki zamanı çok kısa olsa da Latin müziğinin ABD’de ne kadar yol kat ettiğinin sembolik bir göstergesiydi. Gösterinin en önemli şovlarından biri ‘El Apagón’ (Elektrik Kesintisi) şarkısındaydı. Elektrik direkleri, işçiler ve patlama betimlemeleriyle şarkının 22 dakikalık belgesel klibinde de yaptığı gibi, Maria Kasırgası sonrası Porto Riko’da yaşanan elektrik krizini ve santrallerdeki patlamalar yüzünden ölen işçileri hatırlattı.

Final şovunda sahneye ABD ve Porto Riko başta olmak üzere tüm Amerika ülkelerinin bayrakları geldi. Bad Bunny, şovdaki tek İngilizce sözlerini söyledi: Tanrı Amerika’yı kutsasın. Bahsettiği Amerika, Birleşik Devletler değil kıtaydı. Bu sırada arkadaki tabelada “Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir” yazıyordu. Elinde “Birlikte Amerikayız” yazan top ile tek tek tüm ülkelerin adını saydı, DtMF şarkısını söyleyerek sahneden çıktı.

Şovda dikkat çeken ve eleştiriye açık noktalardan biri de Bad Bunny’nin, Grammy’deki gibi, direkt ABD hükümetini ve uygulamalarını eleştiren bir konuşma yapmamış olmasıydı. Bu konuda bir açıklama gelmese de sebebi sahada ‘sevgi’ mesajı vermek istemesi olabilir.

TRUMP: “BU ÇOCUĞUN NE DEDİĞİNİ KİMSE ANLAMIYOR”

Şov biter bitmez Trump’tan bir açıklama geldi: Berbat! Trump, performansın “Amerika’nın büyüklüğüne hakaret” olduğunu ve ülkeyi temsil etmediğini yazdı. Gösterinin İspanyolca olduğu için anlaşılmaz olduğunu ve “Kimsenin ne dediğini anlamadığını” iddia etti. Ama buradan çıkan anlam, Trump’ın kendi destekçilerinin Kid Rock şovu yerine Bad Bunny’i izlediğiydi. Sonrasında sosyal medyaya sızan görüntülerle de bu doğrulandı.

MEDYA ŞOVU NASIL GÖRDÜ?

ABD’de Trump’çı olmayanlar şovun kültürel temsiliyeti artırdığı ve toplumsal çeşitliliği yansıttığı görüşündeydi. Performansın yalnızca müzik değil aynı zamanda bir toplumsal ifade olduğu vurgusu vardı. Ama ‘yandaş medya’ performansın, “Super Bowl gibi ulusal bir etkinlikte fazla siyasi ve İspanyolca içerikli olduğunu” savundu.

Latin medyası ise memnundu. Şovun Latin kültürünü ve Porto Riko’yu büyük bir Amerikan futbol etkinliğinde temsil etmesi nedeniyle tarihsel bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Şovun İspanyolca yapılması, geleneksel medya anlatısının dışına çıkan önemli bir olay olarak görüldü. “Latin topluluğunu tarihsel olarak görünmez kılan bir platformda kendi sesimizi duyurduk” değerlendirmeleri yapıldı.

Super Bowl sahnesi o gece yalnızca bir devre arası gösterisi değildi. Kimin Amerika sayılacağına, hangi dilin duyulmaya değer olduğuna ve hangi kültürün ‘merkez’ kabul edileceğine dair bir mücadeleydi. Bad Bunny şarkı söyledi; Trump öfkelendi. Ama milyonlarca insan için o gece mesele futbol değil, görünürlük ve varoluştu.