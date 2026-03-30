Bağlamaya “fourtemolo” tekniğiyle çıta atlatan sanatçı: Muharrem Aslan

Nihat ZİYALAN

Ortaya koyduğu işle yetinmeyen, hep kendini aşmak isteyen bir sanatçı Muharrem Aslan. Onunla bir albüm çalışması yaptım. Çok titiz, disiplinli tutumuna bayıldım. Biten bir parçayı defalarca dinleyerek yaptığı dokunuşları hayranlıkla izledim. Tezenesini tele vurduğunda oluşturduğu titreşim beş duygumu da yekindirdi hep. Tekniğini anlamak için defalarca konuştum kendisiyle. Anlattığıyla oluşturduğum bu yazı, edebiyatçı yanımın ötesinde teknik bir yazı olacak gibi gözüküyor. Öğrendiğimi paylaşmak huyumdur.

Bir çalgının ufku bazen tek bir dokunuşla açılır, değişir. İlk bakışta bir “icra” yöntemi gibi görülebilir; ancak derinlemesine incelendiğinde, bu teknik, bağlamanın ses üretme biçimini yeniden tanımlayan bir yaklaşım olarak öne çıkar. Geleneksel “tremolo” hız ve süreklilik üzerinden bir akış yaratırken; “fourtemolo” bu anlayışı genişleterek çok katmanlı bir titreşim “inşa” eder. Sağ el vuruşlarının yön, yoğunluk ve kombinasyon çeşitliliği üzerinden yeniden kurgulanması, tek bir tel üzerinde bile harmonik açıdan zengin, derin ve tabakalı bir ses dokusu oluşturur.

“Fourtemolo”nun en dikkat çekici yönlerinden biri, yalnızca işitsel değil, fiziksel olarak da duyumsanan bir titreşim alanı yaratmasıdır. Bu teknik, minicik titreşimlerin üst üste binmesiyle kalıcı bir ‘frekans’ hissi oluşturur. Dinleyici tek bir çalgıdan (enstrümandan) çıkan sesi değil; çok tabakalı bir ses akışını deneyimler. Bu durum, bağlamayı tek sesli (monofonik) bir çalgı olmanın ötesine taşıyarak, onu çok sesli bir ifade alanına yaklaştırır.

Teknik açıdan bakıldığında “fourtemolo” üç temel işlevi aynı anda yerine getirir: ritmik süreklilik, harmonik genişleme ve titreşim temelli derinlik. Ritmik süreklilik, kesintisiz bir akış hissi yaratırken; harmonik genişleme, sesin içeriğini genişletir. Belki de en özgün yanı, titreşimin yarattığı psikofizyolojik etkidir. Bu yönüyle “fourtemolo” yalnızca bir müzik tekniği değil, aynı zamanda algı ve duygu üzerinde doğrudan etkili olan bir ses tasarımıdır.

İşte tam bu noktada Muharrem Aslan’ın müzik terapisti kimliği devreye girer. Çünkü bu teknik, estetik bir yenilik olmanın ötesinde, insan zihni ve bedeni üzerinde düzenleyici bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Tekrar eden titreşimler, dengeli frekans akışı, zihinsel odaklanmayı artırabilir, duygusal dalgalanmaları yatıştırabilir ve dinleyiciyi derin düşünme “meditatif” alanına taşıyabilir. Bu da “fourtemolo”yu müziğin iyileştirici gücünü somutlaştıran nadir tekniklerden biri haline getirir.

Muharrem Aslan üstüne yazarken, onu yalnızca bir müzisyen olarak tanımlarsam eksik olacağını düşünüyorum. Çünkü onun müzikal yolculuğu, bireysel bir üretim öyküsünden çok daha fazlasını anlatır: Gelenek ile yeniliğin kesiştiği, yerelden evrensele açılan, sürekli kendini dönüştüren bir estetik arayış. Doğduğu yıl 1977’de Özcanlı’da başlayan bu serüven, bugün yalnızca bir sanatçının kariyeri değil, aynı zamanda müzik düşüncesinin olgunlaşma hikâyesidir.

Aslan’da ilk dikkatimi çeken şey ne oldu biliyor musunuz? Kendisini tek bir alanda sınırlamaması. Vokalist, aranjör, besteci, bağlama virtüözü ve müzik terapisti kimlikleri onun sanatında iç içe geçer. Bu çok katmanlı yapı, eserlerine doğrudan yansır. Bir yanda güçlü bir melodik kurgu, diğer yanda derinlikli bir armonik yapı ve tüm bunların üzerinde taşıyıcı bir icra gücü... Onu dinlerken yalnızca bir yapıtla değil, düşünülmüş, inşa edilmiş ve duygusal olarak yoğunlaştırılmış bir müzikal mimariyle karşı karşıya olduğumu hissettim her zaman.

Ekmeğini kazandığı ‘müzik terapistliği’ nedir? Bunu iyileştirme, moral verme müziği diye yanıtlıyabilirim. Benim için kutsal bir iş: Engellilere sağaltıcı müzik yapmak. Bunun okuluna gitmiş, diplomasını almış. Hep güler yüzle koşturup durmasına tanık olduğumda, kişiliğini de gittikçe kavrıyorum...

Aslan’ın bağlamayla kurduğu ilişkiyi geleneksel sınırlar içinde görmüyorum. Tam tersine sınırları genişletiyor. “Fourtemolo” tekniği bu yaklaşımın en güçlü ve somut örneği. Bağlamayı salt halk çalgısı olmaktan çıkarıp, çağdaş müzik içinde yeni bir ifade aracına dönüştürüyor.

Aslan’ın müziğini besleyen damarları anlamak için, kökeni, Anadolu geleneğine bakmak gerekir. Onun estetik dünyası, yalnızca bireysel bir keşfin sonucu değil; aynı zamanda yüzyıllar boyunca biçimlenmiş sözlü ve müzikal kültürün ötesidir. Karacaoğlan, Pir Sultan ve Kul Himmet gibi yaşadığı zaman dilimine damgasını vurmuş Anadolu âşıklarının izlerini, Aslan’ın müziğinde çok açık bir biçimde hissettim.

Bu âşıkların söyleyişlerindeki yalınlık, duruşu olan sözler ve içsel derinlik; Aslan’ın bestelerinde çağcıl bir ses evreni içinde yeniden hayat buluyor bence. Anadolu türkülerinin taşıdığı kadim hikâyeler, ağıtlar, sevinç ve isyanlar; “fourtemolo” tekniğinin sağladığı tabakalı yapı içinde sanki terütaze bir soluk. Böylece ortaya çıkan müzik, geçmişin bir tekrarı değil, geçmişle kurulan yaratıcı bir diyalog gibi geliyor bana.

Köklü Anadolu türkülerinin bu dönüşümü, yalnızca melodik bir aktarım değil; aynı zamanda bir duygu aktarımıdır. Geleneksel bir türkünün tek sesli yapısı, “fourtemolo”yla daha geniş bir harmonik alana yayılıyor. Bu da dinleyecinin o tanıdık ezgiyi, terütaze bir derinlikte hissetmesini sağlıyor. Sanki aynı türkü, farklı zaman katmanlarından eşzamanlı olarak duyuluyormuş gibi bir etki yaratıyor.

Aslan’ın uluslararası üretim pratiğine yönelik yaklaşımlarını ayrıca ele almak gerekiyor. Özellikle BULUŞMALAR 2 albümünde, 13 Avustralyalı müzisyenle bağlamısının kurduğu arkadaşlığa tanık oldum. Bu etkinliklerde bağlaması 13 ayrı türden çalgıyla “düet” yaparak kendine özgü yeni bir müzikal dil oluşturuyordu. Her düet, farklı bir tını dünyasıyla kurulan özgün bir karşılaşmaydı. Bu karşılaşma yalnızca teknik bir birliktelik değil; aynı zamanda kültürlerin ses üzerinden birleştiği bir kardeşlik oluşturuyordu. Bağlaması bir köprü oluşturup, Anadolu’nun sesi, farklı coğrafyanın çalgılarıyla temas ederek ortak bir ifade zemini kuruyordu.

Öte yandan, ROSE of APRIL ile hayata geçirilen Platonik Bir Aşk Masalı ve Ali Göl Dağı Efsanesi, müziğin anlatı kurma gücünü en yalın ve etkileyici biçimiyle gözler önüne seren özel yapıtlar arasında yer alıyor. Burada sesler yalnızca bir atmosfer yaratmıyor, karakterlerin duygularını taşıyor, zamanın akışını belirliyor ve anlatımın dramatik gerilimini inşa ediyor. Dinleyici parçalar arasında dolaşmıyor, doğrudan bir hikâyenin içinde ilerliyor. Bu yönüyle Aslan, müziği salt işitsel bir deneyim olmaktan çıkarıp, sinematografik bir anlatı alanına dönüştürüyor.

Onun sanatında önemli bulduğum bir başka yön, edebiyatla kurduğu bağdır. Nâzım Hikmet, Hüseyin Korkmazgil, Sabahattin Ali, Orhan Veli Kanık, Nihat Ziyalan, Yılmaz Odabaşı, Cemal Süreya, Özdemir Asaf, Yavuz Doğan gibi şairlerin şiirlerini bestelemesi, onun müziğini salt işitsel değil, aynı zamanda düşünsel bir derinliğe taşıyor. Bu bestelerdeki amacı, şiiri salt “türküleştirmek” değil, şiirin ruhunu, ritmini ve içsel gerilimini sazıyla yeniden kurması.

Aslan’ın müzikal vizyonu, cografi sınırları aşmış. Özellikle UNSW Caz Topluluğu ve UNSW Klasik Gitar Topluluğu’yla gerçekleştirdiği çalışmalar, onun müziğinin ne kadar esnek ve evrensel bir yapıya sahip olduğunu açıkca gösteriyor. Bu projelerde bağlamanın geleneksel sesi; cazın doğaçlamacı yapısı ve klasik müziğin disiplinli formuyla birleşiyor. Ortaya çıkan sonuç: Ne tamamen yerel ne de tamamen evrensel... İkisinin organik bir sentezi.

Bugünlerde “globa müzik” kavramı sıkça kullanılıyor ancak çoğu zaman içi doldurulamıyor. Muharrem Aslan’ın yapmak istediğiyse, bu kavramı gerçek anlamıyla hayata geçirmek. Kendi kökünden kopmadan evrensel bir ifade biçimine dönüştürmek... Anadolu’nun kadim sesini, çağçıl estetik anlayışla buluşturmak... Hem cesaret hem de derinlik gerektiren bir yaklaşım. Aslan’ın müziğinin farkı tam olarak burada ortaya çıkıyor.

Son sözüm şöyle: Muharrem Aslan yalnızca yapıt üreten bir sanatçı değil; müziği düşünen, geliştiren ve dönüştüren bir kişilik. “Fourtemolo” tekniğiyle bağlamaya kazandırdığı çokseslilik, onun sanatındaki yenilikçi damarın en güçlü göstergesi. Disiplinlerarası yaklaşımı, terapötik duyarlılığı ve uluslararası üretimiyle çağdaş müzik içinde kendine özgü ve kalıcı bir BİRİCİKLİK ALANI oluşturuyor. Gördüğüm kadarıyla en önemlisi de YETİNMEZLİĞİ ve hep ARAYIŞ içinde olması.

Gerçek sanatçıyı belirleyen şey: Vardığı yer değil, gitmekte olduğu yoldur.

İşte böyle sevgili okuyucu.

Sydney 2026