Bahadır Özgür: Bu rejimde suç istisna değil norm

Yusuf Tuna Koç

Türkiye her gün yeni bir skandala, sıfatı değişse de kaidesi aynı kalan yeni bir “çeteye” uyanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Şikayet Var web sitesi üzerinden yapılan bir şikâyetle ortaya çıkan Sahtecilik Skandalı, internet ortamında gerçekleştirilen her türden resmi işlemin nasıl bir rüşvet ve yolsuzluk ağına dönüştürüldüğünü gösterdi.

Depremde yaşamını kaybeden insanların diplomalarını pazarlayanlardan, emekliliği göremeden ömrü sona eren yurttaşların hak edişlerini üzerine alanlara, narkotik şube müdürü e-imzasıyla işlem yapan torbacılara… Skandalın ortaya çıkan tüm detayları akla hayale gelmeyecek sahtekârlıkları ortaya çıkarsa da ülkemiz açısından ne yeni ne de anomali. Ne de birkaç ‘cevval’ dolandırıcının kendi başına devleti ‘kandırma’ becerisi. Yenidoğan çetesinden sınav hırsızlıklarına birçok örnekte gördüğümüz üzere rejimin işleyiş biçimi halkın toprağından diplomasına kadar tüm birikimlerine çökme eliyle elde edilen varlıkların dar bir çıkar grubunun paylaşımına dayanıyor.

Bu hafta Sahtecilik çetesinin Saray rejimindeki yerini gazeteciler Bahadır Özgür ile konuştuk.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan e-imza skandalı, yeni rejimde rant-yolsuzluk sarmalı açısından yeni bir boyut oldu. Tek kalemde diplomalar dağıtılan, kaçakçıların emniyet amir yetkileri kullanabildiği bir organizasyon, siyaset düzleminde nasıl bir çıkara hizmet ediyor?

‘Sahte diploma’ olayı genel anlamda iktisadi ve siyasi yozlaşmanın bir sonucu elbette. Ama burada çok özel bir durumla da karşı karşıyayız. AKP iktidarı arzu ettiği karakterde bir toplum yaratmanın yolunun eğitim alanından geçtiğini başından beri düşünüyordu. Haliyle buraya yönelik politik programı hiç aksatmadan, istikrarlı, kararlı biçimde hayata geçirdi. 8 yıllık kesintisiz eğitimin parçalanmasından tutun imam hatiplere, kadrolaşmadan müfredata, kitap yazımı-basımına kadar, aslında kendinden önceki eğitim düzeninin tüm yapı taşlarını sökmeye girişti.

Bunun tarihsel bir arka planı da var muhakkak. Siyasal İslam politik programını daima bir eğitim yapılanmasıyla harmanlıyordu. 1950’de İlim Yayma Cemiyeti’nin kurulması, 1960’larda patlayan Süleymancı yurtları, Kuran kursları, 1980’den sonra ivme kazanan imam hatipler ve 90’larla beraber Gülen cemaatiyle özdeşleşen özel okullar açma süreci. AKP iktidara geldikten sonra devlet gücüyle yürütülmeye başlandı bu dönüşüm. Bugün eğitim sistemi ile tarikat ve cemaatler hepten iç içe zaten.

Tabi bunu kolaylaştıran piyasalaşma rüzgarını da ıskalamak hata olur. Parası olanın daha iyi eğitim almasının önünün açılması, eğitimde eşitliğin iyice bozulması, özel okullaşma ve eğitim alanının kamusal bir hizmet ve denetimden çıkartılması, AKP’nin eğitim anlayışını hayata geçirmesi için zemin yarattı.

Uzatmayayım. Az çok nelerin yaşandığını biliyoruz. Lakin ‘ele geçirme’ ve ‘dönüştürme’ işi başarılamadı bence. Zira eğitim, özellikle de Türkiye’de, ancak ucunda bir refah, daha iyi bir yaşam imkanı varsa halk açısından anlamlı oluyor. Yani siz istediğiniz kadar, kendi istediğiniz tarzda eğitim verin, o eğitimin cazibesi buradan gelir. Bunu bir dereceye kadar devlet kadrolarını dağıtarak sağladı. Fakat aşırı yoksullaşma, kadroların torpili daha güçlü olanların arasında paylaşılması, sınav sorularının çalınması, mülakat vb. gibi nedenlerle en başta hedeflenen toplumun kodlarını yeniden yazma amacı tam anlamıyla gerçekleşemedi. Hatta geri bile tepti. Bir de ne yaparsa yapsın, ister devletin ister özel sektörün elinde olsun, bir eğitim kurumuna giren AKP’nin istediği gibi çıkmıyor. Tek bir genci dahi ikna edemiyor.

Dolayısıyla AKP artık ele geçirme ve dönüştürmeden ziyade eğitimi bütünüyle çökertmeye başladı. Mesleklerin değersizleşmesi de bunun bir parçası, asgari ücretin yaygınlaşması da…

İşte diploma skandalı bu çöküş sürecinin tepe noktası. Özetle sahte diploma skandalı eğitimi çökertme politikasının bir sonucu. Kadrolaşma hırsının değil. Onu kolayca yapabiliyorlar zaten. Kendi kadroları için hazır diploma sunan özel okullar kurdular. Geri kalan herkese de parayı verip okula bile gitmeden diploma alabilecekleri bir ortam yarattılar.

Şimdi her alanda olduğu gibi eğitimde de yılların biriken irini, bir yerinden patlayıp ortalığa saçıldı. Şimdi bunu biraz derleyip toparlama peşindeler, o kadar…

SKANDAL DEĞİL ‘KURUMSAL’ TERCİH

Sayıları giderek artan bu skandallar iktidarın tercihleri açısından ne söylüyor?

Skandal olarak adlandırdığımız bütün olaylar rejimin doğal uzantıları. Bir tercih değil, işleyiş söz konusu. Genelde çeteleşme bir tür arıza, istenmeyen bir sonuç, işlerin raydan çıkması vb. olarak ele alınır. Belki eskiden bir yere kadar doğruydu. Lakin burada artık bir işleyiş biçiminden, bir kurumsallıktan söz ediyoruz.

Mesela; diploma çetesinden önce toplumu en fazla dehşete düşüren olay ‘yenidoğan çetesi’ idi. Çeyrek asır içinde son sürat piyasalaştırılmış sağlık sistemi harikaydı da birileri fırsata mı çevirdi? Milyarlarca dolar akıtılan şehir hastanelerine, SGK kaynaklarının ve İşsizlik Sigortası Fonu’nun şirketlere teşvik olarak dağıtılmasına, bütçeden kaçırılıp Varlık Fonu torbasına atılarak karartılan devlet kaynaklarına ne ad vereceğiz? Bunlar olmasa diğeri olur muydu?

Google’a sadece ‘çete’ yazıp aratalım: Bakım evleri çetesi, stent çetesi, göz ameliyatı çetesi, MR çetesi, tapu çetesi, vatandaşlık çetesi, imar çetesi, altın kaçakçılığı çetesi, uyuşturucu çetesi, ihale çetesi, otopark çetesi, naylon fatura çetesi, bahis çetesi… Ya Kazdağları’nda binlerce ağacı kesen, açık açık rüşvet tapeleri çıkan Cengiz’i, kendi otelini genişleten izinleri kendisine veren Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u listede nereye yazacağız?

İşte bu sebeple çeteleşme bugün siyasal bir biçim almıştır. Bir takım kötü kişilerin bir araya gelmesi meselesi değildir. En güzel tanımı Frankfurt Okulu’nun öncülerinden Max Horkheimer yapar: “Çete kendi kolektif çıkarlarını bütünün aleyhine dayatan gruptur.”

Buraya bir şeyi daha eklemek gerekir. Bir egemenlik biçimi olarak çeteleşme topluma doğru da ‘ganimet ağları’ olarak nüfuz eder. İktisadi olanaklar tepeden aşağıya doğru irili ufaklı çıkar ortaklıkları biçiminde dağıtılır. Herkesi dehşete düşüren de bu.

SAHİP OLDUĞUMUZ HER ŞEY ONLAR İÇİN GANİMET

Uzun süredir farklı örneklerle ülkede fiilen bir ikili hukukun işlediğini, açık usulsüzlükler, cezasızlıklar ve şimdi gördüğümüz üzere sahteciliklerin normal haline geldiğini görüyoruz. Tüm ezberleri bozacak bir şekilde bunca anomaliyle bir rejim nasıl işlemeye devam eder, yurttaş olarak bu çifte hukukla nasıl mücadele edilir?

Bu rejim oligarşik bir karaktere sahip. Sermaye, bürokratik elit ve siyasal bir zümrenin kast sistemine dayalı hakimiyeti. İktisadi ve siyasi imtiyazlar mutlak biçimde belli bir kesimin tekelinde. Mesela; şirketler istiyorsa köylünün bahçesi, tarlası, merası elinden bir kararla alınabiliyor. Her türden devlet kadrosu daha baştan iktidarla ilişkili olanlara, onların çocuklarına, akrabalarına ayrılıyor vs. Her gün benzer olayları görüyoruz.

Kalan herkes ise adeta ırgat gibi. Hatta kalan herkesin birikimine, imkanlarına da ganimet gözüyle bakılıyor. Sadece mülk, para olarak anlaşılmasın. Yıllarca okuyup aldığı diploma da buna dahil.

Yani çok sık kullanılan ikili hukuk bir keyfiyet anlamına gelmiyor. Tam olarak bu kast sistemine göre işliyor. Suçun kendisi değil, kimin işlediği önemli. Suç da belirsizdir. Neyin suç olup olmadığına rejim karar verir. Hatta siyasi tercih de eğer iktidar partisini değiştirmeyi hedefliyorsa, suç sayılıyor. Daha ne olsun.

Şu sıra halkın sloganı haline gelen “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sözlerinin yazarı Bertold Brecht’in, Üçüncü Reich’in Korku ve Sefaleti adlı tiyatro oyunundaki bir yargıcın sözleri, tam olarak bugün bizde hakim olan hukuk düzenini anlatır. Yargıç önüne gelen bir dava için şunu der: “Şöyle de karar veririm, böyle de. Nasıl isteniyorsa öyle. Ama ne istendiğini bir bilsem! İnsan bunu bilmiyorsa hukuk yoktur.”

Peki bununla nasıl mücadele edilir?

Bir kere çeteleşme, skandal, çürüme vs. Ne derseniz deyin bunun bir maraz olmadığını, oligarşik egemenliğin karakteri olduğunu kabul etmek lazım. İkincisi; oligarşik yapılar çelişkilidir, kliklerden, iç çatışmalardan oluşur. Bazen alabildiğine rekabet kızışır. Bunlara bakıp heveslenmeyelim. Doğal işleyişi böyledir. Çünkü esas olan imtiyaz sahipliğidir. Zayıf yönü ise kast sisteminin kendisidir. Ve Türkiye’de bu kast yapısı iyice katılaştı. AKP’li, MHP’li dediğimiz sosyal tabanın büyük kısmı da kastın dışında kalıyor artık. Çünkü paylaşılan imkanlar daralıyor. Eğer yeni imkanlar yaratılamazsa içe doğru büzüşme daha da hızlanır. O sebeple gittikçe gaddarlaşıyor. Savcıların, en küçük makam sahibinin bile militanlaşması bundan.

İşte en güçlü yanı görünen kast sistemi, şimdi en zayıf yön haline geldi. Başka bir tartışma konusu olmakla beraber, rejimin son yıllarda ‘devlete yeni ortaklar’ almaya dönük siyasal pratiklerini bu açıdan da düşünmek gerekir belki. Otoriter rejim dediğimizde onun maharetlerinden birisinin de ‘otoriter pazarlıklar’ olduğunu akıldan çıkarmamak lazım.

Kısaca ana bariyer kastın içinde olanlar ile olmayanların arasına kurulmak mecburiyetinde. Zor ama başka yolu da yok. Çünkü zayıflık burada….