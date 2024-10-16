Bahar fırsattır...

Nasıl bir rastlantı ki bu. Türk İslam sürecinin seçilmiş Başbakanı da, Kürt İslam deneyiminin seçilmiş Başbakan'ı aynı tarikattan. Aynı şeyhten el almışlar. Aynı üfürükçünün nefesiyle ülkelerine çağ atlatmaya kalkışmışlar. Biri Turgut Özal öteki Recep Tayyip Erdoğan. İkisi de değişimci, dönüşümcü ve hatta "devrimci!"

Biri yıllar önce "federasyon dahil her şeyin tartışmaktan" yana olduğunu söyledi. Kan gözyaşına karıştı sel olup aktı. Öteki daha dün "masaya silahsız gelsinler oturup konuşsunlar" dedi. Kan yine gözyaşına karışacak sel olup akacak.

Rastlantı mı, kurgu mu desem bilmiyorum ama ortada bir gerçek var ki adlandırmıyorum. Bilgisayar oyunu deseniz de oluyor.Bi-lim kurgu film deseniz de. Sanki Matrix. Rastlatı bu yana Türk İslam'ın (Özal'ın) seçilmiş İçişleri Bakan'ı ile Kürt İslam'ın (Erdoğan'ın) seçiliş İçişleri Bakanı aynı insan. Abdulkadir Aksu orada da burada da bakan. Bu kadar da olmaz.

Aksu'yu tanımak için bugüne değil düne bakmakjürkiye Büyük Millet Meclisi'nde yıllar önce dile getirilen uyarıyı anımsamak gerekiyor.

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Hafta içinde İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'yu Meclis kürsüsünde görünce, çaresiz, yıllar önceki Aksu'yu anımsadım. Dünle bugün arasında hiçbir değişiklik yok. Eline verileni okuyup kürsüden iniyor.

SHP'li Erdal Kalkan'ın gensoru görüşmelerinde grubu adına yaptığı zehir zemberek konuşmaya o zaman kimse "aldırmamıştı."

Şimdiyse o tarihi konuşmayı anımsayan yok. Anımsatalım. Ve işlerin bu noktaya nasıl geldiğinin ipuçlarını yakalamaya çalışalım:

"Laiklik karşıtı hareket bu iktidar döneminde TRT kanalıyla kamuoyunu etkilemek amacıyla yoğun propoganda faaliyeti başlattı. Bu dönemde milyonlarca çağ dışı kitap, haftalık ve aylık dergi; 37 adet günlük gazete, milyonlarca broşür ses ve video bandı sinema filmi bedava olarak ülkenin en ücra köşelerine dağıtıldı. Bu iktidar döneminde Cemalletin Kaplan'ın ses ve video kasetleri, İran Anayasasının kopyesi olan Anayasa taslağı Ürdün'de ve İran'ın Kum kentinde eğitilen mollalarca kamuoyuna yansıtıldı. Bu birikimin doğal sonucu olarak, laiklik karşıtı hareket sızamadığı Türk Silahlı Kuvvetleri yerine, ona karşıt olarak 110 bin kişilik İçişleri Bakanlığı kadrosunu ve polis teşkilatını ele geçirmeye başladı. Bunun için her vasıta mubah sayıldı. Memur sınavlarında yeni yöntemler kullanıldı. Sınavlar konusunda çarpıcı bir örnek vermek istiyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce büyük masraflarla yetiştirilen, askerliği sırasında en sıcak bölgelerde görev yapanyetenekli komando erlerimiz terhis olduktan sonra İçişleri Bakanlığına polis olmak için başvuruyorlar; yazılıdan yüksek puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazanıyorlar. Ancak sözlü sınavlarda sorulan "Sırat-ı müstakime" nedir sorusunu ve buna benzerdini ağırlıklı soruları bilemedikleri için örgüte alınmazlar. Bu basit örnekten anlaşılacağı gibi, laik görüşlü kişileri polis örgütünde istihdam etmek istenmemektedir.

Sayın Hükümet üyeleri, laiklik karşıtı hareketin kontrol edilemediği, yönlendirileme-diği devlet memurları için uygulamak istediğiniz programı TBMM başkanlığına kadar ulaştırdınız. ANAP milletvekilleri tarafından verilen yasa önerisi uyarınca devlet memurları için zorunlu din eğitimini, Atatürk'ün laik meclisine getirdiniz. Aynı tavrı günlerdir türban konusunda da sergilemektesiniz. Milli Eğitim Bakanlığını ve bakanlığa bağlı yönetici kadroların yarısını aşan bölümünü asil ve vekil sıfatıyla imam-hatip çıkışlı kişilerin eline teslim ettiniz. 1984-1987 yılları arasında 1247 adet laiklik ve Atatürk karşıtı çağdışı kitabı sakıncasız bularak, gençliğin beyinlerini sistemli bir şekilde yıkadınız. Bunun doğal sonucu olarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü şeflerinden Osman Sarıca, Atatürk ve annesi hakkında sapık fikirlerle dolu düzmece belgeleri basmaya cüret etti ve suçüstü yakalandı. İçişleri Bakanlığına gelince, bu bakanlık müsteşarından, genel müdürüne, genel müdüründen genel müdür muavinine, daire başkanlarına kadar ahi-ret işlerine öncelik veren çeşitli tarikat mensuplarının yönetimi altındadır.

Sayın Bakan emniyet teşikilatındaki laiklik karşıtı kayırma ve baskıyı görevlilerin ter-filerine kadar yansıttmz. Artık bir üst dereceye terfide 'selümnayelküm' demek, oruç tutup , namaz kılmak yeterli olmamakta, hacca da gitmek gerekmektedir. Hacca gittikleri için bir kısım personelin hızla terfi ettirildiğini biliyoruz.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı ile yardımcısının tarikatçı olduğu, İstihbarata Karşı Koyma bölümü tarafından takibe alındığı belirtilmişken; görevi emniyet örgütü içinde sakıncalıları tespit etmek olan bu istihbarat görevinin başında bu tür kişilerin bulunması gerçekten vahimdir. Bu kişiler şimdi; kimin namaz kılıp kimin kılmadığını, kimin oruç tutup tutmadığını takip etmekte, laik cumhuriyet karşı olanlar onları hiç ilgilendirmemektedir" (TBMM tutanakları, 23 Ekim 1990)

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Konuşmasında her biri üzerinde uzun uzun düşünülecek örnekler veren Erdal Kalkan'ın DPT müsteşarlığı döneminde Özal'ı tarikatçılık yapmakla suçlayan belgeden söz etmesi Meclis'teki ANAP çoğunluğunu kızdıracaktı. Şimdikiler kızmıyor.Kimi " ben şeriatçıyım" eliyor, kimi "tarikatçılığı demokaratikleşmeyle özdeşleştirip" alkış topluyor.Ve hatta Meclis Başkanı Bülent Arınç gibi "o sözler şeref madalyamızda" diyenler bile çıkıyor.

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Biliyorum bu film bitecek gibi değil .Yine ara verelim. Pencereyi açalım, balkona çıkalım.Baharı koklayalım. Aklımızı başımıza alalım. Hiç olmazsa bu saatten sonra düşünelim. Dileyen emekli vaiz Fethullah Gülen'e "örgüt üyesi değildir" raporunun nasıl verildiğini araştırsın. İsteyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika Birleşik Devlet-leri'nin Büyük Ortadoğu Projesi için Diyarbakır'ı merkez yapacağız" açıklamasındaki sorumsuzluğu sorgulasın.

Demek istediğim o ki, uzun süren kış uykusundan uyanmak için bahar bir fırsattır, kaçırılmasın.