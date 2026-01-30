Baharın ilk müjdecisi: 7. Datça Badem Çiçeği Festivali

Türkiye’de baharın ilk durağı Datça, pembe ve beyaza boyanıyor. 2018 yılından bu yana Datça Belediyesi tarafından düzenlenen, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve yarımadanın simgesi haline gelen Datça Badem Çiçeği Festivali, bu yıl 7’nci kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, "yerelden evrensele" uzanan köprüsüyle Türkiye’nin en özgün kış festivali olma unvanını taşıyor. Festival geçen yıl 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Festivalin coşkusu, bando eşliğinde gerçekleşecek olan görkemli kortej yürüyüşüyle başlayacak. Datça halkı, yerel dernekler, jonklörler, tahtabacaklar ve rengârenk çiçek kostümlü katılımcıların oluşturacağı festival alayı, ana cadde boyunca baharın enerjisini tüm şehre yayacak. Renkli yürüyüş festivalin ikinci günü gerçekleştirilecek.

ÜRETİCİLER VE KÜLTÜR

“Yöre halkı eğlenebildiği ölçüde ziyaretçiler de eğl enir” mottosuyla hareket eden festival, Datça’nın köylerine yayılan etkinliklerle yerel dokuyu ön plana çıkarıyor. Badem üreticilerinin tatlı bir rekabete girdiği “En Hızlı Badem Kırma”, “En İri Badem” ve “En Bakımlı Bahçe” yarışmaları bu yıl da festivalin kalbini oluşturacak. Ayrıca Reşadiye’de geleneksel düğün yemeklerinin sunulacağı gastronomi alanları ve Palamutbükü’nde ödüllü yemek yarışmaları, ziyaretçilere lezzet deneyimleri sunacak. Aynı zamanda Datça Merkez ve köylerde açılacak stantlarda yerel ürün ve el işi ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

MÜZİK VE SANAT

7’nci yılında festival sahnesi ulusal düzeyde önemli isimleri ağırlayacak. Grup Gündoğarken, Yayla Trio ve Cümbüş Cemaat ve İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Efe’nin Türküsü" gösterisiyle ana sahnede olacak. Rodoslu Müslüman topluluğu, Türk ve Yunan halk danslarıyla kültürel sınırları aşacak. Betçe Korosu, Datça Belediyesi Ritim ve Sirtaki grupları ile Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi çevre ilçelerden gelen halk oyunları ekipleri Datça’nın dört bir yanında danslarıyla bizimle olacak. Eskişehir’den katılan "Çiçekli Kadınlar Ritim Grubu" ise festivale ayrı bir renk katacak. Palamutbükü, Eski Datça ve Reşadiye’de sanatsal etkinlikler, atölyeler, dans gösterileri ve konserler takip edilebilecek.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Yarımadanın her köşesinin festival alanına dönüştüğü bu dört günde; doğa tutkunları için trekking, bisiklet turları, kaya tırmanışı ve deniz üzerinde SUP turları düzenlenecek. Fotoğraf, plastik sanatlar, şiir, edebiyat etkinlikleri ve atölyeler ise badem çiçeklerinin dansına entelektüel bir derinlik katacak. Festivalde çocuklar da unutulmadı. Şişme çocuk oyun alanları ve çocuklar için atölye ve etkinlikler minik ziyaretçileri de memnun edecek.