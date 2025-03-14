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Baharın müjdecisi ‘marteniçka’lar takıldı

BirGün Ege
  • 14.03.2025 05:00
  • Giriş: 14.03.2025 05:00
  • Güncelleme: 14.03.2025 05:00
Baharın müjdecisi ‘marteniçka’lar takıldı
Fotoğraf: BirGün

BirGün EGE

İzmir Buca’da baharın müjdecisi, bereketin ve kardeşliğin sembolü marteniçkalar, Rodop Çocuk Parkı’ndaki erik, çınar ve elma ağaçlarına bağlandı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dernek üyeleri ve Bucalılarla birlikte alanda bulunan anıta karanfiller bırakarak, marteniçkalarını parktaki erik, elma ve çınar ağaçlarına astı.

Başkan Duman, “Burada toplanmamızın özel anlamı var. Marteniçkanın bize hatırlattığı gibi birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Marteniçkalarımızın baharın güzelliklerini ve umutlarını hayatımıza getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, daha sonra parkta bulunan Buca Belediyesi Anı Evi’ndeki “Balkanlar’dan Türkiye’ye Göç” temalı sergiyi gezdi.

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