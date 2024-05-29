Bahçeli’den CHP ve AKP’ye mesaj

Siyasetin kurnaz figürü Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma ile iktidar ortağını uyardı. CHP’de ‘normalleşme’ sürecinin kesilmesini isteyenlere de ellerini güçlendiren malzemeyi verdi.

CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sürpriz bir şekilde birinci parti olarak çıkmalarından sonra siyasetini “Normalleşme” ekseninde revize etti. Bununla hem Saray rejimine “Artık beni muhatap almadan yol yürüyemezsin” mesajı vermek, hem iktidar üzerinde baskı kurarak bazı sıcak sorunlarda sonuç alıcı olmak, hem de kucaklayıcı bir görüntü ile partisine yönelen emanet oyları kalıcılaştırmak amaçlanıyordu.

Bu doğrultuda bazı ziyaretler yapıldı, iade-i ziyaretlerin sözleri alındı. Özel’in “Normalleşme” dediği yeni yola sıcak baktığı mesajları veren Erdoğan’ın siyasi karakterini iyi bilenler “Aman dikkat” dedi. Erdoğan’ın “Yumuşama” olarak nitelendirdiği durumun kendi elleriyle kurduğu baskı rejiminin ruhuna aykırı olduğunu ifade edenlerin tüm uyarılarına karşın seçimlerden sonra geçen yaklaşık iki aylık dönem bu söylemin etkisinde şekillendi.

OYLAR DÜŞÜYOR

MetroPoll araştırma şirketinin Mayıs ayı Türkiye’nin Nabzı anketinde CHP’nin Nisan ayında yüzde 23,8 olan ham oylarının yüzde 22’ye gerilediğini şirketin yöneticisi Özer Sencar da gazeteci Murat Yetkin’e anlattı. Bunu “seçmenin uyarısı” olarak niteleyen Sencar’ın değerlendirmesini CHP Genel Merkezi’ne ulaşan diğer araştırmalar da doğrular nitelikte…

Araştırmalar halkın da bu siyasi tercihten memnuniyet duymadığını CHP Genel Merkezi’ne gösterdi. Bu sonuçlar ve partinin yetkili organlarında da dillendirilen görüşlerin etkisiyle CHP “Bizim önceliğimiz halkın sorunları” dediğini göstermek için planlanan mitinglerin hayata geçirilmesine hız verdi, yenileri için de çalışmalara başlandı.

“GÜÇLENEMİYORSAN RAKİBİ ZAYIFLAT”

Tüm bu süreç “Kurnaz bir siyasetçi” olduğu bilinen Erdoğan’ın kendi güçlenemiyorsa muhalefeti zayıflatma stratejisi ile iktidarını koruma alışkanlığını sürdürme peşinde olduğunu bir kez daha gösterdi. CHP’ye yapacağı ifade edilen iade-i ziyaretin Haziran ayının ortalarına bırakılmasının da bu tercihin bir yansıması olduğu değerlendirildi. CHP Genel Merkezi’nde ve parti örgütlerinde, giderek Erdoğan’a geçen bu yeni dönemin dümenini ele almak ve süreci “uygun bir şekilde” bitirerek ülkenin gerçek gündemine dönmek gerekliliği yüksek sesle de dillendirilmeye başlandı. Bunun için -yapılmazsa da sürpriz olmayacak- iade-i ziyaret tarihinin milat olması gerekliliği parti liderliğine iletildi.

AKP’nin CHP ile kurduğu yeni diyalog sürecinden, AKP’nin samimiyetsizliğini en iyi bilen olmasına karşın MHP Lideri Bahçeli’nin rahatsız olduğu herkesin bildiği bir gerçek. MHP’den gelen açıklamalar bu görüşü tüm açıklığıyla gösteriyor.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki ikili görüşmelerde de gündeme geldiği bilinen bu konu ile ilgili Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında tutumunu bütün açıklığıyla gösteren bir konuşma yaptı. Bahçeli bu konuşmasıyla sürece olan tepkisini dillendirmekle kalmadı, bundan sonrasını şekillendirmesini sağlayacak adımları da attı.

AKP ile CHP arasındaki diyalog sürecinden CHP’ye oy verenlerin rahatsız olduğunu görecek siyasi deneyime sahip olan Bahçeli, bu kesimlere “Bitsin” talebinde bulunmalarını cesaretlendirecek malzemeyi verdi.

Özel’in “Normalleşme” dediği sürece ayak uydurmanın önceki dönemin “Anormal” olduğunun itirafı anlamına geldiğine dikkati çeken Bahçeli, ortağına “Türkiye’de anormal bir şey yok” hatırlatması yaptı. Erdoğan’ın kurduğu, kendisinin de büyük katkı sağladığı bu rejimin “normalleşmesine” katkı vermenin birlikte yürüdükleri yolun inkarı olacağını göstermek isteyen Bahçeli, iktidar ortağına şu mesajı verdi:

“Bir şeyin normalleşmesi için evvelemirde anormalliğinin kabulü müttefiken sağlanmalıdır. Hâlbuki Türkiye’de anormal bir şey yoktur. Ülkemizde normal olmayan sadece siyasi tellallar, istismar tellakları, inkar ve ihanet taraflarıdır.”

SUÇLAMALARIN HEDEFİ KİM?

Özgür Özel’i hedef alan bu sözlerin bir başka adresinin daha olduğunu söylememek mümkün değil. Erdoğan’ın, Özel’e “normalleşme” yerine “yumuşama” diyerek de olsa el uzatmasının ne anlama geldiğinin altını çizdi Bahçeli, bu sözlerle…

AKP’ye ciddi bir hatırlatma olduğu görülen şu sözlerin ikinci bölümünü Bahçeli’nin çoğu zaman anlamsızlığa varan belagat çabasının yeni bir örneği olup olmadığını okuyucuların yorumlarına bırakalım ama konuşmadaki Cumhur İttifakı vurgusunun AKP’ye bir mesaj olduğu çok açık:

“Normalleşme ve yumuşamayı, bilhassa Cumhur İttifakı’nın süngü düşürüp mücadelesine sünger çekmesi temelinde planlayanlar…”

Bu konuşmanın etkilerini çok da uzun olmayan bir vadede yaşananlar gösterecek elbette. Ama kesin olan şu ki yakın siyasi geçmişte çok kritik roller üstlenen Bahçeli, hem kendine hem ortağına hem de siyasi rakiplerine yeni pozisyonlar tarifleme peşinde...