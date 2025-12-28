Bak Postacı Geliyor selam veriyor…

Emine Uçar İlbuğa - Prof. Dr.

Yüksel Aksu’nun Dondurmak Gaymak, İftarlık Gazoz ve Bak Postacı Geliyor filmleri, 1980’ler, 1970’ler ve 1960’ların Türkiye’sini Ege bölgesi Muğla/Ula ekseninde ele alan bir dönem üçlemesi. Aksu yerel ağızla, taşrada insanların gündelik hayatlarını, hüzünlerini, iktidar ve gücün toplumsal yaşam ve birey üzerindeki etkilerini, aşkı, şiiri, şairi merkeze aldığı son filminde tarihi yalnızca anlatının bir arka planı olmaktan çıkarıyor, bir toplumsal deneyim olarak sunuyor. Yüksel Aksu ‘yerel anlatı’ eğiliminin içinde hem popüler izleyiciyi dışlamayan hem de eleştirel düşünceyi gündelik hayatın içine yerleştiren özgün bir sinemacı olarak, taşrayı bir ‘geri kalmışlık’ klişesi içine sıkıştırmadan, üretim ilişkileri, kültürel bellek, dayanışma biçimleri ve gündelik hayatın toplumsal alanı bağlamında ele alıyor. Bu tercih, onu bir yandan Yeşilçam’a yakınlaştırırken öte yandan kendine özgü bir estetik alan yaratmasına olanak sağlıyor.

Genel olarak filmlerinde epik/diyalektik anlatı, geleneksel orta oyunu, Karagöz /Hacivat ve tuluatlarla iç içe geçen bir anlatı öne çıkıyor. Aksu filmlerinde müziğin bağımsız işlevi, anlatıcı ve meddah tavrı ile bir yandan bellek ve kültürel mirası mekan üzerinden bugüne taşıyor, öte yandan küresel tektipleşmeye karşı yerel kültürel pratiklerin görünürlüğünü, taşranın giderek melezleşmesi ve dolayısıyla yeni taşra/kent ilişkilerini, ülkenin siyasal, ekonomik, kültürel değişimi ile paralel işliyor. Aksu’nun filmlerinde yerellik folklorik bir dekor olarak yer almıyor, bilakis çatışmayı kuran, dönüşen toplumsal ve ekonomik yapısı ile eleştirel bir dil de taşıyor. Dondurmam Gaymak’ta küçük üretici/esnafın tekelleşen markalarla mücadelesi, Entelköy Efeköy’e Karşı’da termik santral sorunu ve kalkınma vaadine karşın köylünün geçim kaygısı, kentli çevreci/aktivist söylemin yerel gerçeklikle çatışması ortaya konuyor. İftarlık Gazoz’da ise 1970’ler taşrası, ritüeller, usta/çırak ilişkisi, mahalle dayanışması ve çocukların gözünden toplumsal bellekle hoşgörü fikri dönemin siyasal koşulları içinde bir arada yer alıyor. Bununla birlikte siyasal konular onun filmlerinin ana teması olmaktan çok, hikayeyi şekillendiren duygusal boyutuyla bir ‘karşı hafıza’ üzerinden çerçeveleniyor.

HERKES ONA BAKIYOR, SELAM VERİYOR…

Bak Postacı Geliyor, 1960 ve 70’lerde çocuk olan kuşakların hafızasında yer etmiş mahalle kültürünü canlı bir biçimde yeniden kuruyor. Sokakların çocukların oyun alanı olduğu, kadınların kapı önlerinde ayaküstü sohbet ettiği, avlularda kışlıkların hazırlandığı, akşam yemeği telaşının sokaklara taştığı, sokakta oyuna dalmış çocukları yemeğe çağıran annelerin sesinin oyunu bırakıp eve girmek istemeyen çocukların sesine karıştığı, aşkların, kavgaların, yoksulluğun, paylaşımın ve dayanışmanın iç içe yaşandığı zamanlarda, gündelik hayatın en heyecanlı anlarından biri de uzakları yakın eden bir figür olarak mahallenin ortak heyecanının merkezinde yer alan postacılardı. Bak Postacı Geliyor filminde anlatı, aşkından divane olan bir postacı üzerinden ilerlerken, bir dönemin ritüelleri, yazlık sinemalar, kahvehane ve mahalle kültürü o döneme ilişkin anlatıyı ve geçmişle bağı güçlendirirken, toplumsal dayanışma fikri de daha çok kültürel pratikler gibi hoşgörü vurgusuyla görünür kılınıyor. Bu haliyle Aksu’nun üçleme filmleri aracılığı ile Türkiye’nin 1960, 1970 ve 1980li yıllarının Ege Bölgesi özelinde, henüz iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, ağ toplumu gibi, neo-liberal politikalarla toplumsal, kültürel yaşamda ciddi kırılmaların görünür olmadığı dönemlerin sözlü kültürü, usta/çırak ilişkileri, meslekleri ve gündelik yaşam pratikleri birer kültürel aktarım aracı olarak bugüne taşınıyor. Dolayısıyla Aksu filmlerinin geçtiği doğal mekanlar gibi, yerel halk ile profesyonel oyuncuları bir araya getirirken, doğal ışık ve büyüleyici kamerası ile yerel yaşamın gündelik ritmini gerçekliğe yaslanan bir anlatı olarak kolektif boyutu ile öne çıkarmayı başarıyor. Çünkü Aksu’nun film dünyasının merkezi mahalle dükkanları, esnaf, dolmuş, kahve, cami, meydan, sokaklar gibi kamusal mikro-mekanlardan oluşuyor. Böylece Türkiye’nin dönemsel olarak modernleşme sürecinde küçük ölçekteki gerilimler, değişimler tüketim/üretim, doğa/kalkınma, gelenek/modernlik, kentli orta sınıf/köylü pratikleri karşıtlıklarında ortaya konuyor.

Bak Postacı Geliyor: İzleyiciye hikayesi, müziği, şiirleri ile büyüleyici bir sinema deneyimi vaat ediyor.

Yüksel Aksu’nun son filmi Bak Postacı Geliyor, 1960’lı yılların Türkiye’sini, bir taşra mekanı olarak Ula üzerinden, gündelik hayat pratikleri, yerel toplumsal ilişkiler ve kolektif hafızayı duygusal ve mizahi bir anlatı çerçevesinde yeniden kuruyor. Film, anlatısını postacı Osman (Ozan Akbaba) karakteri etrafında şekillendirirken, bireysel bir aşk hikâyesini dönemin siyasal, toplumsal ve kültürel bağlamıyla iç içe geçiriyor. Osman posta memuru olarak sadece kamusal bir hizmeti yerine getirmez, aynı zamanda kasaba halkının ifade edilemeyen duygularının sözcüsü olur ve onların mektuplarını da yazar. Mektup basit bir iletişim aracı olmanın ötesinde, duyguların bir aktarım biçimi ve toplumsal bağ kurma pratiği olarak da işlev görür.

Osman’ın şiirlerle yazdığı duygu dolu isimsiz mektupları hem kasabanın Demokrat Partili belediye başkanının kızı Gülizar’a (Deniz Barut) duyduğu fakat doğrudan ifade edemediği aşkını dışa vururken hem de kendi iç dünyasını açığa çıkaran temel anlatı araçlarından biri oluyor. Bu da bir yandan bireysel duygulanım ile toplumsal konum arasındaki gerilimi derinleştirirken, anlatının romantik boyutunu da belirliyor. Osman’ın sakarlıkları, işine geç kalması ve amirleriyle yaşadığı sorunlar, onun kırılganlığını daha bir görünür kılıyor, öte yandan kasaba halkı tarafından sevilmesi, kollanması da kolektif dayanışmanın hala canlı olduğu bir toplumsal yapıya işaret ediyor. Filmin dramatik çatışması, Osman’ın bisikletine Gülizar’ın (Mustafa Avkıran) babasının çarpışmasıyla belirginleşiyor ve borçla aldığı bisikletin kullanılamaz hale gelmesi, yalnızca Osman’ı ekonomik olarak sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfsal ve siyasal güç ilişkilerinin görünürlük kazandığı bir kırılma işlevi görüyor. İlçe’nin Jandarma komutanı Cahit’in (Fırat Çelik) de Gülizar’a olan ilgisi Osman ile Cahit arasında kurulan karşıtlık üzerinden otorite ve güç temsillerini açığa çıkarıyor. Böyle hem Cahit hem Osman’ın Gülizar’a duydukları aşk, anlatıyı bir rekabet alanına dönüştürürken, Osman’ın içe dönük ve sessiz duygulanımı, resmi otoriteyle temsil edilen bir güçle karşı karşıya getiriliyor. Bununla birlikte Bak Postacı Geliyor’da, taşra idealize edilmiş bir nostalji alanı olarak sunulmuyor. Bilakis kasaba, dayanışmanın, gündelik yaşamın ve kolektif yaşam pratiklerinin dolaşıma girdiği dinamik bir toplumsal alan olarak öne çıkarılıyor. Böylece mekan olarak kasaba anlatıda pasif bir arka plan olmaktan çıkıyor ve karakterlerin ilişkilerini, çatışmalarını belirleyen etkin bir unsur haline geliyor. Dolayısıyla iletişimin sanal ortamlarda, sosyal medya ve internet aracılığı ile tamamen dönüştüğü, bireyciliğin kolektivizmin önüne geçtiği günümüzde film, bir dönem hikayesi üzerinden ilerliyor ve Demokrat Partili yıllar, 27 Mayıs 1960 Darbesi gibi tarihsel kırılmaları doğrudan politik söylemlerle değil, gündelik hayatın içinden, mahalle esnafı, Diyarbakır’dan sürgün edilmiş şair (Fikret Kuşkan) ve postacı figürü üzerinden dolaylı biçimde temsil etmeyi tercih ediyor. Bu tercih, filmin politik boyutunu gündelik olanın içine yerleştirirken, mikro tarihsel bir anlatı kurulmasına da olanak tanıyor. Osman’ın bisikletini kaybettikten sonra eşekle mektup taşımaya başlaması ise filmi hem mizahi hem de simgesel anlatı düzlemine taşıyor. Aksu bu filminde İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin kült filmi Bisiklet Hırsızları ile Türkiye ve Yılmaz Güney sinemasında dönüm noktası olan Umut filmiyle tematik ve estetik düzeyde bir bağ kuruyor ve bunu da doğrudan bir yeniden üretim şeklinde değil, kendi sinemasal dilinin içinde dönüştürmeyi tercih ediyor. Bak Postacı Geliyor’daki mizah anlayışı Bahtin’in karnavalesk kavrayışı çerçevesinde değerlendirildiğinde, grotesk bir aşırılıktan ziyade, gündelik hayatın sessiz ama duygusal yoğunluğu içinde ters yüz ediliyor.

Sonuç olarak Yüksel Aksu Bak Postacı Geliyor’da eğlence ile düşünceyi bir araya getiren ve gündelik olanı politik bir anlam alanına dönüştüren özgün bir ‘cümbüş’ estetiği yaratıyor. Yönetmen kendi biyografisinden esinlenerek, taşrada bireysel hikâyeler ile kolektif hafıza arasında kurduğu denge üzerinden, geçmişi idealize etmeyen; ancak onun içindeki dayanışma, ilişkiler ve duygulanım biçimlerini görünür kılan bir anlatı kuruyor. Böylece izleyiciyi Yeşilçam filmleri tadında, masalsı bir dille yerel olanı evrensel bir düşünme alanına taşırken, Nazım Hikmet’ten Cahit Sıtkı Tarancı’ya, Peyami Sefa’dan Orhan Veli’ye, Zeki Müren’den Özay Gönlüm’e uzanan edebiyat ve müziği de içine alan kapsamlı bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk Ula’nın büyüleyici coğrafyasının eşlik ettiği manzaralar içinde, henüz kentsel dönüşümün geçmişin mimari izlerini bütünüyle silemediği bir mekanda izleyiciye şiirsel ve etkileyici bir sinema deneyimi vaat ediyor.