Bakanlık Deştin’de ÇED sürecini bitirmeli

BirGün EGE

Deştin’e yapılmak istenen çimento fabrikası ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi’nden gelen taleple geniş katılımlı ortak toplantı düzenledi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Egemen Balaban, TMMOB İKK Başkanı Coşkun Çatalkaya katıldı.

BİRLİKTE KARAR ALACAĞIZ

Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Deştin Köyü’ne yapılmak istenen çimento fabrikası ile ilgili kurum, STK ve ilgililerle aynı toplantıda bir araya gelen Başkan Aras, yerel seçimlerden önce de üzerinde durdukları Muğla için çok önemli konularda tüm paydaşlarla, ortak akılla, şeffaf ve katılımcı yaklaşımla birlikte karar alınması gerektiğini vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı önergesi ile Deştin Çimento konusu ihtisas komisyonlarına havale edildi. Mahkeme kararlarıyla birlikte konu değerlendirilerek 12 Aralık 2024 tarihli Meclis kararıyla mevcutta devam eden hukuki süreçlerin takibine yönelik meclis kararı alındı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi toplam 428,17 hektar maden sahasına verilen kalker ve kil ocağı maden işletme ruhsatlarının iptaline yönelik dava açtı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Deştin ile ilgili şunları söyledi: “Deştin’de kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen entegre çimento fabrikası projesi için ‘‘Çevresel Etki Değerlendirmesi’’ (ÇED) süreci işletiliyor. Proje hakkında yöre yurttaşları, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ, Menteşe Belediyesi ve Yatağan Belediyesi tarafından Ankara’da gerçekleştirilen İDK toplantısında bilimsel-teknik ve hukuksal itirazlar ortaya konuldu. Ayrıca pek çok kamu kurumu tarafından ÇED süreci ve proje hakkında endişeler dile getirildi. Proje kapsamındaki 6 adet kalker ve kil ruhsat sahası 3 kapalı ormanlık alanda kalıyor. Bu konu hem mahkeme kararları hem de Orman Genel Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Orman mevzuatına göre meşcere tipi kapalılığı 3 olan ormanlık alanlarda madencilik yapılması mümkün değil.”

Başkan Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından maden ruhsatlarının iptali istemiyle Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Ormanlık alanlar yanında proje sahasının zeytinlik alanları ve tarım alanlarını içine aldığı resmi tutanaklarla sabit. Böylesi bir alanda ve yerleşim yerlerinin ve su kaynaklarının yakınında çimento fabrikası kurulması mümkün değil. Bu gerçekler karşısında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başta yörede yaşayan köylülerimiz olmak üzere kamuoyunun beklentilerine yanıt vererek ÇED sürecini sonlandırmasını talep ediyorum” dedi.