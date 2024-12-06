Bakanlık sahada çözüm üretsin

Berfin BAYSAN

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Aile Hekimliği “Eziyet” Yönetmeliği’ne karşı aile hekimliği çalışanları 2-6 Aralık tarihleri arasında bir kez daha iş bıraktı. Yeni yönetmeliğe karşı tepki olarak başlattıkları iş bırakma eyleminde son güne girildi. 2 Aralık’tan itibaren iş bırakma eylemine başlayan aile hekimleri, 6 Aralık’a kadar eylemlerini sürdürdü.

Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın 2 No’lu Şube Başkanı Aşkın Kesal, eziyet yönetmeliğine yönelik BirGün’e açıklamalarda bulundu.

Kesal, yönetmeliğin halkın ve sağlık çalışanlarının çıkarlarına zıt olduğunu belirtti. Kesal, “Bakanlık şu anda kendi çıkarları doğrultusunda halkın çıkarlarının tersine yeni bir eziyet yönetmeliği çıkardı. Bunun sahada uygulanmasını diretiyor. Halkın yararına veya sağlık çalışanlarının yararına olacak olsaydı buna biz hekimler bu kadar tepki göstermezdik. Çünkü bizler de insanca yaşamak, insanca çalışmak istiyoruz. Halkımızın sağlık güvencesinin birinci basamaktan yararlanmasını istiyoruz. Şu anki şartların düzeltilmesi gerekirken değişik formüllerle yeni dayatmalarla birtakım eziyetleri şartlara bağlıyorlar. Sağlığın geliştirilmesini eziyet edici bir yönetmelikle sağlamaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

BAKANLIK OY DERDİNDE

Sağlıktaki iyileşmeler için Sağlık Bakanlığı’nın sahaya inmesi gerektiğini belirten Kesal, “Sahada nasıl zor şartlarda çalışıldığını ve bu şartların nasıl düzeltileceğini masa başında değil sahada çözmeleri gerekiyor. Sorun çözmeleri gerekirken masa başında hangi rakamları nerelere çekelim nereden nasıl oy alalım onun derdindeler. Halka dokunan direkt biziz, halkla ilgili olarak çalışma şartlarının nasıl değiştirileceği elbette ki bizim düşüncelerimiz yani sahada çalışanlar olarak daha kıymetli olmalı. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı sahaya insin ve sahada çalışacak olan aile hekimlerinin ve hemşirelerin dertlerine çözüm üretsin” ifadelerini kullandı.

Kesal sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugüne kadar 2007 yılından itibaren İzmir’de 2010 yılından itibaren de tüm Türkiye’de uygulanan aile hekimliği uygulamasını, yönetmeliklerle çözüme kavuşturmak yerine yeni sorunlarla baş başa bırakacak şekilde yönetmelikler çıkarıyorlar. Artık bu son yönetmelik eziyet yönetmeliği oldu. Haklarımız konusunda saygınlığı devletimizden beklerken, Sağlık Bakanlığı’nı mahkemeye vererek mahkemede hakkımızı almaktan utanıyoruz. Biraz da onlar utansın.”

SİYAH ÇELENK BIRAKILACAK

İş bırakma eyleminin ilk günü olan pazartesi günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde beyaz önlükleriyle bir araya gelen aile hekimliği çalışanları burada bir açıklama yaptı. İş bırakma süresi içinde hafta boyunca çeşitlik etkinlikler ve basın açıklamaları yapıldı. İş bırakma eyleminin son gününde aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanları bugün saat 12.30’da İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde buluşarak açıklama yapacak ve siyah çelenk bırakacak.