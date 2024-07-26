Bal ve zeytinyağı da Analiz Laboratuvarı’nda

BirGün EGE

Muğla’nın ürünlerini tanıtmak ve kalitesini belirlemek için analizlerin yapılacağı 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı’nda öncelikle Muğla’nın en meşhur iki ürünü olan bal ve zeytinyağı analizleri de uygun fiyatla yapılacak.

Muğla Tarım Güç Birliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk, “Ürünün kalitesini burada tescilleyeceğimiz için tüketici aldığı ürüne hak ettiği parayı verebilecek. Kalitesini artırdığımız ürünlerle pazar şansımız daha da artacak ve her zaman daha kaliteli şekilde tüketiciye ulaşacak” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Gıda Mühendisi Övgü Ferek de, “Yaptığımız analizlerle üreticilerin ürünlerinin kalitesini belirlerken bir yandan da tüketiciye güven sağlayacağız” dedi.