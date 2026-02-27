Balaban projeleri anlattı

BirGün EGE

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretleri kapsamında Üçpınar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek bölgede hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili saha incelemesi yaptı.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Balaban, çevre iyileştirmeleri ve sosyal alan ihtiyaçlarına ilişkin iletilen konuları not aldı. Başkan Balaban, taleplerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Toplantının ardından Muhtar Levent Ay ve mahalle sakinleriyle saha incelemesi yapan Başkan Balaban mahallede yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçirileceğini belirtti.