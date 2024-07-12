Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali gerçekleştirildi

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Birçok etkinliğin gerçekleştirildiği festival kapsamında, vatandaşlar BAÇEM’in aromatik bitki bahçelerinde hem fotoğraf çekimi hem de hasat yaptılar.

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç belediyelerinin koordinesinde 4-7 Temmuz arasında yapılan Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali gerçekleştirildi. Seminerlerden atölyelere, tiyatro gösterilerinden çocuk oyunlarına, hasattan konserlere kadar birbirinden güzel etkinliklere sahne olan festival BAÇEM ve Ören Meydanı olmak üzere iki ayrı noktada yapıldı. Ören Meydanı’nda 200’ün üzerinde stantta belediyeler ve firmalar ürünlerini tanıttı.

Festivalde BAÇEM’in verimli bahçelerinde yetişen aromatik bitkilerin hasadı başkanlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Vatandaşlarda lavanta bahçesinde hem fotoğraf çekildi hem de lavanta hasadı yaptı.

Ören Sahili’nde her gün birbirinden değerli sanatçılar, vatandaşlarla buluştu. İlk gün benzersiz sesiyle Birsen Tezer, ikinci gün Balkan Müziğinin sevilen ismi Suzan Kardeş, üçüncü gün usta müzisyen Bülent Ortaçgil, dördüncü gün ise halk müziğinin özgün ismi Oğuz Aksaç sahne aldı.

Festivalde seminer ve atölye çalışmalarına da ilgi büyüktü. Seminerlerde katılımcılara akademik olarak eğitimlerin verilmesinin yanı sıra farklı atölyelerle aromaterapinin şifalı dokunuşları da öğretildi. Ayrıca katılımcılar, teorik olarak da ürünlerin nasıl elde edildiğini öğrendiler.