Balıkesir Mola Evi’nde engeller birlikte aşılıyor

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi (Mola Evi) ile engelleri ortadan kaldırıyor. Ücretsiz olarak hizmet sunan merkezde kişisel becerilerini geliştiren ve sosyal hayata katılan özel gereksinimli bireylerin ulaşımı da ücretsiz servisle sağlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Özel gereksinimli bireyler, yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun neredeyse yüzde 15’ini oluşturuyor. Bu nedenle empati kurarak hayatımızdaki engelleri kaldırma gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Yakın Kart ile desteklerimizi sürdürüyoruz. Mola Evi sayesinde özel gereksinimli bireylerin hayata karışması, sosyal alanda kendilerini geliştirmeleri için bu çalışmayı çok önemsiyorum. Bu sayede özel gereksinimli bireyler sosyalleşirken aileler de kendilerine zaman ayırma imkânı buluyorlar” dedi.

Altıeylül ilçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi, alanında uzman 7 öğretmen ile 60 özel gereksinimli bireye hizmet veriyor. İçerisinde alanında tecrübeli bir görevlinin de bulunduğu servisle evlerinden alınan özel gereksinimli bireyler, gün sonunda evlerine ücretsiz servis imkânıyla bırakılmaya başlandı. Özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerini geliştirerek duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen tesis sayesinde kent dayanışmasının da güçlenmesi hedefleniyor.