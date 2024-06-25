Balıkesir’de 68 yıl sonra yeni dönem

Bugün ülke gündemi bir yana, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 68 yıl sonra ilk kez kazandığı büyükşehir belediyeleri arasında yer alan Balıkesir’den bahsetmek istiyorum…

Öncelikle Balıkesir’in, CHP’nin kazandığı belediyeler arasında gerek coğrafi gerek tarihi ve gerekse sosyoekonomik açıdan belki de en önemli kentlerden biri olduğunu belirtmek gerekir…

İstanbul, Ankara ve İzmir’in kentsel şöhretleri kıskacında kalan ve farkına varılmayan bu kentin, aslında ülkemizin en değerli kentlerinden biri olduğunu bilmeliyiz…

Aynı coğrafyada sınırdaş olan kentlere yapılan övgülere rağmen, özgüveniyle dimdik duran ve kişiliğini kaybetmeden güçlüce varlığını sürdüren bir kent olan Balıkesir’e, hak ettiği iltifatı maalesef yeterince yapamadığımız kanısındayım.

Oysa Balıkesir’in tarihsel serüvenindeki başarıları, iki denize olan kıyıları, eşsiz doğası, meraları, ormanları, insan yaşamını uzatan Kaz Dağları, yaşama dair kadim kültürü, verimli topraklarının yurt ekonomisine sunduğu zenginliği ve insanların bu güzellikler içinde duyduğu yaşama sevincini, kısaca, ülkenin bu cennet köşesinin varlığını yeterince algılamıyoruz…

∗∗∗

Belki de bugüne kadar ranttan başka bir şey düşünmeyen sağcı siyaset, kentin farklı değerlerini algılamamızı istemedi…

Balıkesir’in zenginliğini sömürenler, bu kadim kenti dünyaya açmadılar, hep saklamaya çalıştılar ve giderek köhneleşmesine neden oldular!

Duyarlı yurttaşların ve Balıkesir’in sakinlerinin tüm direnişine rağmen AKP, siyasal İslamcıları ve emperyalist işbirlikçilerini zenginleştirmek adına Kaz dağlarını ve doğayı tarumar eden maden ruhsatlarını acımasızca dağıttı.

Bu kadar kötülük yapan, bu denli ülkeyi soyan bir siyaset görülmedi…

∗∗∗

68 yıl sonra Balıkesir’in değerlerini bilen bir anlayış iş başına geldi…

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çağdaş bir kent yaratmak için kolları sıvadı!

∗∗∗

Balıkesir Belediyesi’nin sağcıların elinden alınması için büyük mücadele verildi.

Özellikle kıyıda bulunan ilçe belediyelerinin halk adına yürüttükleri sosyal demokrat belediyecilik anlayışı, CHP örgütünün halkla birlikte yol yürümesi ve yapılan hizmetlerin kentte iz bırakması Balıkesirlilerde önemli bir umut oluşturdu…

2014 yılında CHP PM üyesi Mehmet Tüm ve ilçe başkanı Yurt Yıldırım’ın yoğun çalışmaları sonucu 64 yıl sonra Edremit Belediye Başkanlığını Kâmil Saka kazanmıştı…

Yani Ahmet Akın’ın 68 yıl sonra başkan olması sürpriz değil, yalnızca geç kalmış bir sonuç olarak değerlendirilmeli…

∗∗∗

Ahmet Akın, çok çalışkan, bilgili, araştıran, vizyon sahibi, çağı tanıyan bir siyasidir… Siyasi görüşlerinden daha çok, halkla birlikte olan, insana dokunmayı bilen, toplumu kucaklayan ve önerileri dikkatle dinleyerek yeni düşünce ve çözüm yolları üretme becerisine sahip bir kişiliktir…

Nitekim koltuğa oturur oturmaz Balıkesir’de önemi değişimlere imza atmaya başlamış.

Değişimin kentlinin katılımıyla olacağını bilerek yol haritasını “Balıkesir Dönüşüm Kongresi” nde belirlemiş…

Halkın yoğun ilgisini çeken kongre, Balıkesir’e yani bir vizyon sağlamış!

Bir Kuvayı Milliye kenti olan ve Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün yanında büyük güç oluşturan Balıkesirliler, AKP iktidarının yok etmeye çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak, laik demokratik sosyal hukuk devleti için çağdaş Balıkesir adına mücadeleyi şimdi yeniden başlatıyor…

∗∗∗

Ahmet Akın kongrede; “Balıkesir’i Balıkesir yapan” değerleri özümseyerek, sindirerek, içselleştirerek, yerelden kalkınma hedefiyle yola çıkmış. Rekabet gücü yüksek, dünyayla entegre olmuş, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına sahip, kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanan, yaşam kalitesi her geçen gün biraz daha artan bir Balıkesir için çalışmaya kararlıyız” demiş ve “Hedefinin Balıkesir’i bir dünya kenti yapmak olduğunu” açıklamış…

∗∗∗

Akın devamla; “Belediyelerin artık sadece yol, su, altyapı, imar ve planlama gibi klasik hizmetlerle sınırlı olmadığı; kentleri kalkındırmanın ve yaşam kalitesini artırmanın da belediyelerin asli görevi olduğu bir dönemde yaşıyoruz.

Bir kent düşünün; hem sanayi, tarım, hayvancılık, turizm, ticaret ve hizmet sektöründe yüksek potansiyele sahip, hem de sakin ve huzurlu yaşam olanağı sunan yapısıyla “yaşanacak şehir” sıfatını tam anlamıyla hak edecek bir kent…”

Diyerek yol haritasında Balıkesirlilerden alkışlarla onay almış…

∗∗∗

CHP Balıkesir denetmenliğimde bu çalışkan ve ilkeli Balıkesirlilerle birlikte oldum. Onların kararlı, bir o kadar cesur ve bilinçli insanlar olduklarına yakinen şahidim…

Ahmet Akın’a destek vereceklerine inanıyorum.

Böylece Balıkesir layık olduğu konuma gelecektir