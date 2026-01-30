Balıkesir’de Ata Tohumları güçleniyor

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), topladığı ‘Ata Tohumları’ ile envanterini güçlendiriyor. Gerçekleştirdiği envanter çalışması ile deposunda bulunan yerel sebze tohumlarını üreticiye ulaştırmak amacıyla bir çalışma yürüten BAÇEM, yerel tohum çeşitliliğini her geçen gün artırmayı hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tohum Takas Şenlikleri’nde ve Balıkesir ili genelinde topladığı tohumların çimlendirilmesini gerçekleştirerek ümit var durumda olan otuz bir çeşit yerel tohumu daha deposuna kattı. Yerel tohum çeşitlilik sayısını seksen dörde çıkartan Büyükşehir Belediyesi, tohumların bölgeye adaptasyonunu, gelişme durumunu ve verim değerlerini incelemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda incelenen tohumlar arasından otuz bir çeşit yerel tohum ümit var olarak değerlendirilerek 2026 yılı ve sonraki yıllar için genetik materyalleri toplanarak tohum deposunda yerini aldı.

Özellikle Balıkesir ili ve genelindeki üreticilerin isteklerine karşılık vermek amaçlı gerçekleştirilen çalışmada lezzetli ve iklime uygun ürünler yetiştirilmek hedefleniyor. BAÇEM, deposunda muhafaza ettiği yerel tohumlar ile ürün çeşitliliğini artırmak, gelecek nesillere verimli ürün aktarımını sağlayabilmek ve uygun genetik materyallere sahip ürünler elde etmeyi amaçlıyor.