Balıkesir’de ‘ATMA’ hareketi

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ‘Daha Temiz Bir Balıkesir’ için ATMA Derneği ile önemli bir iş birliğinin altına imza attı.

Çevre kirliliğinin günümüzde giderek arttığını vurgulayan Arbil Akın “Bu sorun gelecekte hepimizin karşısına tehdit olarak çıkacak. Çevre kirliliğiyle mücadele konusunda duyarlı olmamız gerekiyor. Bizler, doğup büyüdüğümüz bu toprakları örnek bir şehir yapmak amacıyla çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Daha sağlıklı ve temiz bir Balıkesir için Atma Derneği ile el ele vererek ‘yerlere çöpleri atmayın’ diyoruz. Daha temiz bir dünya bırakmak için lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım, atanları uyaralım ve bu farkındalığı artıralım” dedi.

Topluma ve çevreye duyarlı bir sivil toplum kuruluşu olarak daha temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre yaratmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy “Balıkesir’in sokaklarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için bir araya geldik. Bu konuda desteklerini esirgemeyen sayın belediye başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Gaziantep’te başarıyla gerçekleştirdiğimiz temizlik ve geri dönüşüm çalışmalarının ardından Balıkesir’de de benzer bir farkındalık oluşturmak şehrin temizliğine ve halk sağlığına katkıda bulunmak için sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. ATMA Derneği olarak Balıkesir halkı için temiz ve sağlıklı yaşam alanları yaratmaya hazırız. Şehrimizin sokaklarını temiz ve düzenli tutma konusundaki ortak hedefimize ulaşmak için hep birlikte ‘ATMA’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

YAŞANABİLİR BİR ÜLKE

Dünya’nın ilerisinde çok daha güzel temiz, yaşanabilir bir Türkiye’yi ve dünyayı hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Çevre temizliği konusunda önemli bir farkındalık. Gelecek nesillere güzel, temiz bir ülke bırakmak için büyük bir farkındalık adımı atan ve daha temiz bir Balıkesir ve daha temiz bir Türkiye için adım atan sayın Başkan Pervin Ersoy’a huzurlarınızda teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Bildiğiniz üzere çevre kirliliği ve iklim krizi birbiriyle bağlantılı. İklim krizini artık hisseder noktaya geldik. Bu yüzden müdahale etmeye gecikmeden hızlıca adım atmamız lazım. Doğamızı, çevremizi korumaya yönelik her çalışmaya da sonuna kadar destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Daha yaşanabilir, daha temiz daha sürdürülebilir ve daha bir Balıkesir için lütfen çöplerinizi atmayın” dedi.