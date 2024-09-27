Balıkesir’de bisikletlerin kullanımı teşvik edilecek

BirGün EGE

Kent içi ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, BALBİS (Balıkesir Bisiklet Dostu Durak Projesi) projesini hayata geçiriyor.

Kentte bisiklet yollarının artırılarak yurttaşları bisiklet kullanımına teşvik etmeyi amaçlayan proje sayesinde; hem enerjiden tasarruf edilecek hem de karbon salınımı azaltılacak. Bir yandan da toplu taşımayı bisiklet dostu hale getirerek şehrin her noktasına kolay ulaşılabilir bir ulaşım ağı kurmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in geleceğini, sürdürülebilir ulaşım politikaları ile şekillendiriyor.

Projenin ilk adımı olarak içerisinde bisiklet yolu bulunan Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü’nü belirleyen Büyükşehir Belediyesi, kampüsteki otobüs duraklarının yanlarına, üniversitelilerin bisikletlerini park edebilecekleri alanlar oluşturdu. İlk olarak kampüs hattında başlayan uygulama şehrin geneline yayılacak. Toplu taşıma sistemine de kolay erişimi amaçlayan BALBİS Projesi ile bisiklet kullanıcıları; toplu taşıma duraklarında güvenli şekilde bisikletlerini park edebilecek ve ulaşım ağının parçası olarak bisikletlerini çok modlu şekilde kullanabilecekler.