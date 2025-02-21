Balıkesir’de ‘Can Dost’la sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi

BirGün EGE

Balıkesir’de ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği sağlayan mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost’un hizmeti sürüyor. Balıkesir’in 20 ilçesinde sokakta yaşayan hayvanların sağlık koşullarını iyileştirmek için hizmet veren ‘Can Dost’ ile her gün farklı bir ilçede hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri yapılırken uzman veteriner hekimler tarafından da parazit uygulaması, kuduz aşısı ve tedavileri gerçekleştiriliyor.

Sokaklarda bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanların daha konforlu ve sağlıklı yaşam sürmesini sağlamak amacıyla ‘Can Dost’un şubat-mart dönemi programı belli oldu. 17 Şubat Savaştepe Hürriyet Meydanı, 18 Şubat Bigadiç Pazar Yeri, 19 Şubat Sındırgı Cumhuriyet Meydanı’nda hizmet veren ‘Can Dost’ bugün Kepsut Cumhuriyet Meydanı’nda olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Can Dost”; 21 Şubat Dursunbey Kent Meydanı, 24 Şubat Balya Cumhuriyet Meydanı, 25 Şubat İvrindi Atatürk Meydanı, 26 Şubat Havran eski belediye önü ve 27 Şubat Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda hizmet verecek.

28 Şubat Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda, 3 Mart Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 4 Mart Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda ilçe ziyaretlerini sürdürecek olan ‘Can Dost’, 5 Mart Susurluk Heykel Meydanı’nda, 6 Mart Manyas Atatürk Meydanı’nda, 7 Mart Gönen Hükümet Meydanı’nda ve 10 Mart Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda hizmet verecek. Sokak hayvanları için tüm klinik imkânları seferber eden ‘Can Dost’un Şubat-Mart programı 11 Mart’ta Erdek Cumhuriyet Meydanı ve 12 Mart Marmara Adası Paşa Limanı’nı ziyaretlerinin ardından 13 Mart Karesi Millet Bahçesi ve 14 Mart Altıeylül Atatürk Parkı’nda tamamlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mobil hayvan bakım ve tedavi aracı ‘Can Dost’ ile sokak hayvanlarının tedavi ve sağlık taramalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Akın, “Onları hem sıcak yuvaya kavuşturmak hem de sokaktaki yaşam koşullarının iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlara karşı sorumluluklarımızın farkındayız. ‘Can Dost’ da ilçe ilçe gezerek onların, bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor” diye konuştu.