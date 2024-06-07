Balıkesir’de evde bakım hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 20 ilçede yatağa bağımlı ve özel gereksinimli bireyler için evde bakım hizmeti veriyor. Rutin periyotlarda ilgili adreslerde ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri steril olarak gerçekleştiriliyor.

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliği esas alarak hizmetlerini sürdürüyor. Sağlık Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından; 3 noktada, 5 ekip ve 20 personelle hizmet veren evde bakım ekipleri, 20 ilçede kişisel ihtiyaçlarını gideremeyen ya da özel gereksinimi bulunan bireylerin ev temizliği ve kişisel bakımını gerçekleştiriyor. 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nden talep oluşturulması doğrultusunda iş planını belirleyen ekipler, rutin periyotlarda ilgili adrese kadar gidip ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini steril şekilde titizlikle yapıyor.

Ev temizliği ve kişisel hijyen taleplerini karşılayamayan özel gereksinimli vatandaşların sağlıkl ortamda yaşamaları amacıyla hayata geçirilen evde bakım hizmetleri özel gereksinimli bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Böylece sağlıklı ortamda, sağlıklı yaşayan bireylerin hastalığa yakalanma ihtimallerinin de önüne geçiliyor.

Özel gereksinimli oğlu için evde bakım hizmetinden yararlanan Mümin Saraçoğlu “Geliyorlar, temizliyorlar, bakıyorlar. Camlarımı siliyorlar, evimi temizliyorlar, çocuğa banyo yaptırıyorlar. Güzelce temizleyip gidiyorlar, büyük bir aile gibiyiz” dedi.

Yatağa bağımlı annesi için evde bakım hizmeti alan Balıkesir Alzheimer Hasta Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Aköz “Çok memnunuz. Daha önceleri kendimiz hastaları yıkamakta çok zorlanıyorduk. Ben yıkayabilsem de hastalarımızı yakınları aileleri yıkayamıyorlar. Her tarafı tutmayan bir kişi, bu kadın bunu asla çevirip yıkayamadığı için Allah’a şükür 3 senedir yatalak olmasına rağmen benim annemin hiçbir tarafında yarası, beresi yok. Bu hizmetin devamı, bizim Balıkesir’in yaşlıları ve yatalakları için çok elzem bir şey” dedi.