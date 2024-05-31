Balıkesir’de indirimli su

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2. Birleşimi ile hemen ardından gerçekleştirilen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulu’nda vatandaşların heyecanla beklediği; ücretsiz tarımsal sulama ve su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması maddeleri oylandı.

Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen maddeler doğrultusunda; tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz olurken, 20-40 dekar arası tarlalarda ise yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si de abone tarafından karşılanacak. Marmara Bölgesi’nin en pahalı suyunu kullanan Balıkesirlilerin; hane halkı ekonomisine katkı sağlamak amacı ile su fiyatlarına yansıtılacak yüzde 15 oranında indirim; konutlar, işyerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayacak. İndirim, 1 Haziran gününden itibaren yürürlüğe girecek.