Balıkesir’de su sorununa karşı mücadele yapılıyor

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki su ve altyapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi’nde “Kabakdere Mahallesi Terfili İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi” çalışmalarına başlayan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 bin 10 metrelik hat, Ara Terfi Merkezi ve sanat yapılarının yapımı tamamlanmış olup, pompa montajlarına devam ediliyor. Önümüzdeki günlerde test süreçlerine başlayacak olan BASKİ, mahalleye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacak.

Kabakdere Mahallesi’nde BASKİ’nin sürdürdüğü çalışmaları yakından takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Tüm ilçelerimizin yaz, kış kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşması için altyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Eşit ve adil hizmet anlayışıyla hem merkezde hem de kırsalda her vatandaşımız içme suyuna kolaylıkla ulaşacak. Sözümüzü tutuyor, vatandaşlarımızın rahatı için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da şehir merkezindekiler gibi suya kolayca ulaşacak” ifadelerini kullandı.