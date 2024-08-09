Balıkesir’de sulama desteğiyle ilk hasat

BirGün EGE

Tarımın başkenti Balıkesir’de üreticilere tarımsal sulamayı ücretsiz yaparak önemli bir maliyeti ortadan kaldıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin sırtındaki yükü azaltıyor. 0-20 dekar arası tarlalarda tarımsal sulama hizmeti ücretsiz olurken 20-40 dekar arası tarlalarda sulama ücretinin yüzde 50’sini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Ücretsiz tarımsal sulama hizmetinden yararlanan çiftçiler ise hasat sevinci yaşadılar.

Tarımsal sulama hizmetinden ücretsiz yararlanan çiftçiler, maliyetlerinin önemli oranda düştüğünü söyledi. Bandırma Aksakal Mahallesi sakini Ediz Muslu “Üretimde sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Maliyetlerimiz ciddi anlamda düştü. Tarlalarımızda hasadımızı yaptık, çok memnunuz” dedi.

Tarımsal destekleri artırmayı hedeflediklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Çiftçi kardeşlerimizin üretim maliyetlerini azaltabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle ciddi bir maliyet olan tarımsal sulama hizmetini ücretsiz yaparak üreticilerimizin sırtındaki yükü hafiflettik. Çiftçi kardeşlerimiz için en iyi ve ucuz üretim koşullarını sağlamak için canla başla çalışıyoruz” dedi.