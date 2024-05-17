Balıkesir’de suya indirim

Seçim döneminde verdiği sözleri yerine getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarımsal sulama hizmet bedellerinin karşılanması ile su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması konusunda teklif verdi.

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; seçim döneminde verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Hem 2024 yılında tarımsal sulamanın ücretsiz olması hem de su tarifelerinde yüzde 15 indirim yapılması konusunda önerge veren Başkan Ahmet Akın, Balıkesirlileri sevindirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Birleşiminde gündeme gelen 2024 yılı tarımsal sulama hizmet bedellerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması teklifi ilgili komisyona havale edildi.

Komisyonda görüşülmesinin ardından Mayıs Ayı 2. Birleşiminde meclis üyelerinin oylaması sonucunda tarımsal sulama ücretsiz hale gelecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin hemen ardından gerçekleştirilen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’nün (BASKİ) yeni dönemdeki ilk Genel Kurulunda Marmara Bölgesi’nin en pahalı suyunu kullanan Balıkesirlilere, seçim döneminde verdiği sözü tutan Başkan Ahmet Akın, su tarifelerine yüzde 15 indirim konusunda teklif verdi. Hane halkı ekonomisine katkı sağlamak amacı ile su fiyatlarına yansıyacak yüzde 15’lik indirim; konutlar, işyerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayacak. Komisyonda görüşülmesinin ardından Mayıs Ayının 2. Birleşiminde meclis üyelerinin oylamasına sunulmasının ardından Balıkesirliler, Haziran ayından itibaren suyu yüzde 15 daha uygun fiyata kullanacak.