Balıkesir’de yurttaşların plajlarına sahip çıkılıyor

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, plajlarda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından halkın plajlardan en iyi şekilde yaralanmasını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerine talimat verdi. Balıkesir’in incisi Ayvalık’ın Sarımsaklı Plajlarında bizzat ekiplerle birlikte denetime çıkan Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, özel işletmelerin kumsal alana çevirdiği tel çitleri uyararak kaldırılmasını sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sahiller konusundaki hassasiyetine dikkat çeken Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk “Halkımızın sahilleri rahat kullanmaları konusunda her türlü önlemleri alıyoruz, bu konuda denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.