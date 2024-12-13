Balıkesirli kent yoksulları nakdi desteklerle güldü

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayından bugüne kadar dar gelirli yurttaşlara, nakdi yardımdan yakacak yardımına, psikolojik destekten kırtasiye yardımına kadar pek çok alanda destek sağlandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapı kapı dolaşıp ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

Balıkesir’in 20 ilçesinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ‘Yakın Kart’ projesi ile kent yoksulluğuyla mücadele ediyor ve sosyal yardımlarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 13 bin ‘Yakın Kart’ başvurusu alındı. Dar gelirli yurttaşlar ‘Yakın Kart’tan faydalanmak için yakinkart.balikesir.bel.tr internet adresinden başvuru yapabilecekleri gibi 444 40 10 numaralı telefonu arayarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nden ve Yakın Çözüm noktalarına ulaşarak ‘Yakın Kart’ talebinde bulunabiliyorlar.

‘Yakın Kart’larını alarak yardımlardan faydalanan yurttaşlar, gıda desteğinden, yakacak desteğine, giyimden kırtasiye desteğine kadar pek çok alanda sosyal destek talep edebiliyorlar. Bebeği yeni doğan ailelere mama ve çocuk bezi desteği de sağlanıyor. Askere gideceklere, yeni evlenenlere, gazilere, emeklilere ve ev kadınlarına kadar toplumun her kesimine yönelik verilen destekler, halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini oluşturuyor.

DESTEK BÜYÜYOR

Öğrencilerin kesintisiz eğitime devam edebilmeleri adına 718 haneye bin 256 adet kırtasiye yardımı sağlanırken yaklaşık 200 öğrencinin günlük beslenme ihtiyaçları, dağıtılan beslenme çantaları ile karşılandı. Bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere bin 200’e yakın bebek bezi dağıtımı yapılırken bin 100 anneye, bebeklerin temel ihtiyaçlarının bulunduğu yeni doğan bebek çantası teslimi yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 70 bin 585 kişiye de nakdi destek sağlanırken yaklaşık 2 bin kişiye psikolojik terapi desteği verildi. Dezavantajlı bireyler için de çalışmalarını sürdüren ekipler engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve nakil desteği sağladı.