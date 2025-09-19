‘Ballı takas’a karşı mücadele

Mahir KANAAT

Didim Derneği, Didim’de kamu yararına ayrılmış alanların ticari ranta açılmasına karşı harekete geçti. Dernek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İş-Kaya Şirketler Grubu arasında yapılan tartışmalı takas işleminin iptali için Danıştay’a başvurdu. Didim Yenimahalle’de bulunan ve mülkiyeti Hazine’ye ait alan, Malatya’daki 187 dükkân karşılığında devredildi. Bu skandal nitelikli işlem, basında ‘ballı takas’ ve “mezarlık karşısı dükkâna deniz kenarı arsa” manşetleriyle gündeme geldi.

Dernek açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Plan değişikliği kararının üst ölçekli plana ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, bununla birlikte rezerv alan ilanının 6306 sayılı Kanun’un şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple Didim’in kamu mallarının kamu adına zarara uğramaması, Didimliler için telafisi imkânsız zararların önlenmesi adına öncelikle işlemlerin yürütmesinin durdurulması, yargılama sonunda ise iptali talep ettik.”

Açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi: “Ülkemizin ve Didim halkının hakkını korumak için; doğal varlıklarımızın, kıyılarımızın ve kamu arazilerimizin ticari çıkarlara teslim edilmesine izin vermeyeceğiz. Hukuki mücadelemiz kararlılıkla sürecek.”

∗∗∗

BALLI TAKAS NEDİR?

Didim’deki örnekte, deniz kenarında bulunan kamuya ait arsa, Malatya’daki 187 dükkân karşılığında el değiştirdi.

Bu işlem Hazine’yi zarara uğratırken, kamu yararı göz ardı edildi.

Süreç, 7 Haziran 2011’de Didim Belediyesi’nin aldığı 54 sayılı karar ile başladı. Belediye, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğini onayladı ve böylece sürecin önü açıldı. Ardından Hazine’ye ait alan, Malatya’daki 187 dükkân ile takas edildi. 2024 yılına gelindiğinde plan değişikliği ve takas işlemi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.