Barajlar boşaldı, susuzluk kapıda

Berkay SAĞOL

İZSU Genel Müdürlüğü, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarındaki güncel doluluk oranlarını açıkladı. İzmir’’in içme suyu ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi alarm veriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 oranında azalan barajdaki doluluk oranı, haziran ortası itibarıyla yüzde 13,05’e kadar düştü.

Doluluk seviyesi Tahtalı Barajı’nda yüzde 13,05, Balçova Barajı’nda yüzde 42,71, Gördes Barajı’nda ise yüzde 2,46. Toplam 3 barajdaki kalan kullanılabilir su miktarı ise 50 milyon metreküp. Geçen yıl aynı tarihlerde bu 3 barajdaki kullanılabilir su miktarı 133 milyon metreküptü. Bu da su seviyesinin bir yılda yarıdan fazla azaldığını ortaya koyuyor.

YAĞIŞLAR DİBE VURDU

Bu üç önemli kaynağın dışında kente su sağlayan Ürkmez Barajı yüzde 22, Güzelhisar Barajı yüzde 62 ve Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 10 doluluk oranına sahip. Tüm barajlardaki su miktarlarında geçen yıla göre yüzde 20 ila yüzde 80 arasında ciddi azalma mevcut. Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarındaki su miktarının İzmir’in yaklaşık 8 aylık su ihtiyacını karşılayacağı bildirildi. İZSU yetkilileri Tahtalı Barajı’nda 2008’den bu yana en düşük su seviyesinin gözlendiğini belirtirken, su seviyesindeki düşüşün azalan yağışlardan kaynaklandığı vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bir su problemi hem İzmir hem Ege hem de Türkiye için ne yazık ki devam ediyor. Bunun biraz riski altındayız. Arkadaşlarımız su tüketimlerini ciddi olarak takip ediyorlar. Temel ihtiyaçlar dışındaki olası sıkıntılarla ilgili önlemler alınıyor. Hepimiz su tüketimi konusunda dikkatli olmalıyız. Geçen yazdan bu yana birçok yeni kuyu açtık, Gördes Barajı’ndan su teminini önceliklendirdik. Kaçakları önlemek için içme suyu hatlarını yeniledik. Ancak kuraklık artık kalıcı bir gerçek. Suyun değerini herkes bilmeli. Su kolay ulaşılabilir bir kaynak değil. Tahtalı Barajı’nın doluluk oranını günlük takip ediyoruz. Şu an sonbahara kadar yeteceğini öngörüyoruz ancak sıcaklıklar bu durumu etkileyebilir. Her koşulda tasarruf bilinciyle hareket etmeliyiz.”

YER ALTINDAN SU ÇEKİLDİ

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu yıl tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Yaşar, “Kuraklık zaten gelecekti biz suda B ve C planlarının yapılmasını söyledik yıllarca ama olmadı. Barajların dolu olduğu yıllarda bile yer altından su çekmeye devam ettik. Baraj doluyken su barajdan çekilir. Biz baraj dolu olsa da yer altından su çektik. 40 metrelerden çıkan su, 500 metrelere kadar düştü. Daha çok enerji harcamaya başladık. Bu nedenle İzmir en pahalı su kullanan kent. Manisa’dan her gün 200 bin metreküp su çekiyoruz. Manisa ve Gölmarmamara’yı tamamen kuruttuk” dedi.

Yaşar, “Bütün dünya teyakkuza geçti Fransa’da şişme havuzların satışı yasaklandı. Biz burada uyarıyoruz kimse dinlemiyor ama birçok ülkede çok ciddi önlemler alındı. İspanya’da da öyle. Elma ve armut gibi çok su isteyen bitkilerin sulanması yasaklandı. Ancak biz hâlâ kuraklıkla ilgili hiçbir sorunumuz yok gibi yaşamaya devam ediyoruz” diye konuştu. Suyun çok dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Yaşar, şunları dile getirdi: “Çiğli’den her gün 600 bin metreküp denize su veriliyor. Neden bu sular tarlalara, ovalara verilmiyor. Biz buna gri su deriz ve bütün dünya bu gri suyu tarımda kullanıyor ama biz yapmıyoruz. Kuraklık var, olacak. Evet barajlar boşalacak ama suyu biraz bilimsel yöntemlerle kullanmalıyız. Nüfusumuz çok artıyor. İzmir’de 2008’de Tahtalı Barajı’nın dibi görüldü ve şu anda nüfus o dönemden çok daha fazla. Eskisi gibi su kullanma alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Araba yıkanıyor, bahçe sulanıyor, balkon yıkanıyor. Bunlar yasaklanmalı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ciddi önlemler alıyor. Kuraklık bütün her yerde var. Doğal kurak dönemleri yaşıyoruz ancak daha sert dönemleri yaşayacağız. Suyu çok daha dikkatli kullanmamız lazım.”