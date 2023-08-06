Barbie bebek ve atom bombası

Barbie’nin ilk üretildiği yer Japonya. 1959’da, Japon fabrikalarının neden daha ucuza üretim yaptığının yanıtı ise ya Hiroşima Barış Anıtı’ndaki oyuncaklar arasında gizli ya da yıkıntılar üzerinde yükselen ABD’nin gücünde.

Konuk Yazar: Semiha Durak

Her şeyin tozpembe göründüğü ’hafif’ komedi Barbie ve atom bombasının ‘yaratılış‘ hikayesinin anlatıldığı ‘ciddi’ drama Oppenheimer ‘ın, bütün zıt görünümlerine karşın, ‘çevrimiçi’ dünyada, sanki tek bir filmmiş gibi birleşip Barbenheimer diye anılması belki de tesadüf değildir. Aynı anda vizyona girmiş olmaları da öyle. İpuçları bu filmlerin çıkış noktası olan objelerin kendi hayat hikayelerinde gizli. Barbie bebek ve atom bombası; varlıkları, temsil ettikleri ve bu gezegen üzerinde bıraktıkları izlerle insana, geçmiş ve gelecek zamana dair benzer şeyler söylüyor. Bu iki ‘ikonik’ obje arasında ilk bakışta farkedilmeyen bağlar, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin birbirlerini tamamladığını düşündürüyor.

Geçmiş olayları, insan eliyle yapılmış objeler üzerinden, materyal kültür perspektifinden bakarak anlamaya ve anlatmaya çalışmak, aslında arkeoloji ve antropolojinin konusu. Ama zamana ve mekana meydan okuyan tanıklıkları, olayları ve kavramları somutlaştırabilme güçleriyle objeler, edebiyat ve sinema dünyasının da sıklıkla başvurduğu ‘şeyler’ oluyor. T. S. Eliot, "Yalnızca objelerin dünyasında zaman ve mekana sahibiz” derken sanırım bunu kastediyordu.

OYUNCAKLAR

İnsan hayatının prehistorik dönemi olan çocukluğun ilk objeleri olan oyuncaklar örneğin; hem bireyin hem de toplumun yapısına dair pek çok veri sağlıyor. ‘Çocuk’ sözcüğü, Eski Yunanca’da ‘oyun oynayan kişi’ anlamında kullanılıyormuş. ‘Çocukluk’ ise yaşamın oyun oynamaya odaklanmış bir aşaması olarak tanımlanıyor. Bu aşama yaşamın hangi noktasında tamamlanıyor, pek emin değilim.

Oyunun tadını çıkaranlar listesinin en başlarında yerini alan tasarımcılar, girişimciler ve bilim insanlarının buluşlarından bazıları ‘başarıya’ ulaşıp hayatımızın bir parçası olan oyuncaklara dönüşüyor. Bazen kimsenin aklına gelmeyen bir fikir, beklenmedik bir tesadüf, kaza ya da bilinçli tasarlanmış politik manipülasyonlar, bu ‘oyuncakların’ kontrolden çıkıp canavarlaşmasına neden olabiliyor. Atom bombası onlardan biri. Belki Barbie de öyledir? Bütün bunları iyi bildiğini varsaydığım, uluslararası üne sahip Batılı psikoloğun, Barbie ve Oppenheimer filmlerini gördükten sonra sosyal medya hesabında yazdıkları karşısında nutkum tutuldu. “Nükleer savaş ürkütücü bir fikir olsa da çoğumuz için öylesine soyut ki günlük hayatın bir parçası olamıyor. Cinsiyetçilik ise, dünyadaki tüm kadınlar için daha sinsi ve kalıcı bir gerçek.”

Nükleer savaş, onun gibilere ‘ürkütücü bir fikir’ ya da ‘soyut’ bir kavram gibi görünüyor olsa da, 78 yıl önce bugün Hiroşima ve Nagazaki’de yaşanan dehşet, Japonya’dakiler için son derece somut. Bu yüzden, Oppenheimer filmiyle ilgili haberlerin orada, Avrupa ve Amerika’daki gibi coşkuyla değil, öfkeyle karşılanmasına şaşırmamak gerek. Filmin Japonya’da vizyona girip girmeyeceği hâlâ belli değil.

Bize uzak bir coğrafyada yaşanmış dehşeti, vahşeti, trajediyi anlayabilmek, hissedebilmek neden bu kadar güç? Empati geliştirmekte sorun yaşayanlar, nükleer savaş gerçeğini somutlaştırabilmek adına, Japonya’da bulunan Hiroşima Barış Anıtı Müzesi’nin koleksiyonundaki objelere göz atabilirler. Özellikle de oyuncaklara.

Dolgun yanakları kararmış oyuncak bebeğin fotoğrafını görünce, Nazım’ın dizelerini hatırlıyorum:

“Hiroşima'da öleli oluyor bir on yıl kadar/yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar”

Kararmış bebek, Barbie öncesi döneme tarihlenen ve ismini 1930’lu yılların ünlü çocuk oyuncusundan alan Shirley Temple model bebeklerden. ABD’nin Büyük Buhran dönemi çocuklarının oynadığı bebeğin Hiroşima’ya uzanan hikayesini ve son oyun arkadaşı çocuğun başına gelenleri zihnimde canlandırmaya çalışırken, müzede sergilenen başka bir oyuncağı fark ediyorum. Yürümeye yeni başlamış bir çocuğun, üç yaşındaki Shin’in üç tekerlekli bisikleti bu.

SHİN’İN BİSİKLETİ

Shin’in ve bisikletinin hikayesini 90’lı yıllarda yazılmış bir çocuk kitabından öğreniyorum. Shin ve arkadaşı Kumiko, Hiroşima’daki evlerinin arka bahçesinde bisiklete biniyorlardı. Kör eden parlak ışık ve sağır eden patlama sesiyle binlerce insanın hayatı yerle bir oldu, eriyip buharlaştı ya da küle dönüp yok oldu. Tarih 6 Ağustos 1945'i gösteriyordu. Shin ile Kumiko’yu yetmiş bin insanla birlikte öldüren patlama, ABD’nin Hiroşima’ya attığı ‘Little Boy’ kod adını taşıyan atom bombasıydı. Üç yaşındaki Shin, ölmek üzereyken bile bisikletine tutunmaya çalışıyordu.

Evlerinin çöken çatısı altında hayatta kalan Shin’in babası, onu ve Kumiko’yu üç tekerlekli bisikletle beraber arka bahçelerine gömdü. 40 yıl sonra, oğlunu aile mezarlığına taşımak için arka bahçedeki mezarı açtığında, iki çocuğun elele tutuşmuş iskeletlerinin yanında varlığını bile unuttuğu üç tekerlekli bisikletle karşılaştı. “Dünya, çocukların oynayıp güleceği barış dolu bir yer olmalıdır” diyerek bisikleti mezardan, oğlunun yanından çıkararak müzeye bağışladı.

Shin ölürken, Barbie henüz doğmamıştı. Ama dünyaya gelmesi için tüm koşullar hazırlanıyordu. Barbie’yi üreten oyuncak firması Mattel o yıl, 1945’te kuruldu. Hiroşima’daki patlamadan on dört yıl sonra da Barbie, Shirley Temple bebeklerinin yerine geçerek, oyunu ve kuralları tümüyle değiştirmeye başlıyordu. Filmde bu tarihi an, kız çocuklarının eski model bebekleri yerden yere vurup parçaladıkları bir sahneyle gösteriliyor.

GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Bugünlerde, Barbie’nin iyi niyetli ve feminist olduğu konuşuluyor. Filmi ikinci kez izlemek isteyen kızım ve arkadaşları da böyle düşünüyor. Renkli görüntüler arasına yerleştirilmiş sloganları düşününce, buna ben de inanabilirim. Kadınların yönettiği bir dünya fikri hiç de fena değil. Adem ve Havva mitinin ters yüz edilerek Ken’in, Barbie’nin canı sıkılmasın diye sonradan yaratıldığı bu tersine dünyanın renkleri içine dalmak eğlenceli geliyor. Ama hikâye göründüğü gibi değil.

Patriyarkaya açtığı savaşı, kendinden önceki kadın profilini ve beden algısını paramparça ederek başlatan hırçın, küstah ve elit bir feminizm olabilir mi? Plastik, cansız bir oyuncağın bu kadar güçlü bir etkiye sahip olacağına inanmak zor gelebilir. Barbie’nin ‘yaratıcısı’ Ruth Handler gibilerin kahramanlaştırıldığı günlerde insan neye inanacağını şaşırıyor. Filmdeki Barbie’nin varoluşsal krize girip kim olduğunu sorgulamaya başlaması mantıklı ve yerinde olmuş. ‘Gerçek dünyada' da benzer bir kriz var. 1959’da piyasaya sürülen Barbie’nin Almanlardan çalıntı olduğunun anlaşılması uzun sürmüyor. Çocuksuluktan, çocukluğa dair her şeyden uzak olan Barbie’nin prototipi, ona model olan Alman bebek de zaten çocuklar için tasarlanmış bir oyuncak değil. 1950’lerde Bild Zeitung gazetesinde yayınlanan bir çizgi karaktere, Bild Lilli adındaki eskort kıza dayanarak, erkekler için üretilen ‘hediyelik bir eşya.’ Bu durumun ortaya çıkması Mattel’in umurunda bile değil. Almanların açtığı telif hakkı davasının ardından, benzerinin yerine geçip onu yok eden Doppelgänger örneği gibi, Bild Lilli’nin tüm haklarını satın alarak, üretimini sonlandırıyor. “Barbie kimdir?” sorusuna, tüm varlığıyla, temsil ettiği istilacı Amerikan kültürünün plastikten minyatürü, cevabı verilebilir. Onun ‘hayattaki amacını’ anlamak için detaylı bir araştırma yapmaya da gerek yok. “İlk nerede üretildi?” sorusunu sormak bile her şeyi netleştirmeye yetiyor. Maliyet daha ucuza geldiği için Barbie’nin ilk üretildiği yer; Japonya. 1959 yılında, Japon fabrikalarının neden daha ucuza üretim yaptığının yanıtı ise, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi’ndeki oyuncaklar arasında gizli. Ya da 1945 yılında yerle bir ettiği Japonya’nın yıkıntıları üzerinde yükselen ABD’nin büyüyen gücünde: 1930’ların Büyük Buhran dönemini çoktan atlatmış, oyuncaklarını yenilemiş. Hiroşima’dan üç gün sonra, Nagazaki’ye attığı atom bombasının kod adı gibi ‘şişman bir adam’ şimdi ‘Sam Amca’. Japonya’da oynadığı oyunun türevlerini, dünyanın diğer coğrafyalarında denemeye hazırlanıyor.

Belki de Barbenheimer, Sam Amca’nın kod adıdır?