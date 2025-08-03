Barikat’ın 100. Yılında bir Arif

Sen küçük büyük demeden, Tenedos’tan yani Bozcaada’dan, hepimize deniz kabukları getir, belki şair oluruz diye, tabii bunu yüzümüze demeden, armağan et, avcumuza bırak, şair olsak neye yarar, biz senin 23 Temmuz 1925’de doğduğunu, bu yıl 100 yaşında olduğunu unutalım, iyi bir şair olduğun kadar bu dünyadan güzel bir adam olarak geçtiğini de hatırlamayalım!

Geçenlerde, belki de 23 Temmuz günüydü, Asit Orhan(Atasoy) derler bir hoş adamın yazdığı “Gemiler”i dinliyordum, herkes söyledi sağolsunlar ama en içten diyeyim yine kendisi söyledi, onun sesinden: “Sen geçerken sahilden sessizce/Gemiler kalkar yüreğimden gizlice”.

Arif Damar, nam-ı değer Arif Barikat’ın her şeyi de gemiler şarkısındaki gibi oldu, sessizce. Kadıköy’den uğurladık sessizce. Kimi insanlar dünyaya bir iyilik yapmaya, onu güzelleştirecek bir şey bırakmaya, kimileyin bir çift söz söylemeye gelir sanki. Arif Damar onu değiştirmeye, iyileştirmeye, daha yaşanası kılmaya ve bu uğurda çarpışmaya gelenlerdendi. Tanığı çoktur en başta da şiiri tanıktır buna.

Hemen tüm iyi şairler gibi yeniyetmeliğinde, 16 yaşında yayımlar ilk şiirini. Kitabıysa hayli sonra çıkacaktır, Günden Güne(1956), 5 ay sonra toplatılacak, yargılanacak, beraat edecektir. Damar ilk kitabından başlayarak her şiir kitabının başına ‘sunu’ yazar, bir dörtlük: “Çırak durdum yanında memleketimin/İnancımın, halkımın, hürriyetimin/ Türküler, deniz. gökyüzü/Bir de Nazım Hikmet’in”. Bu ‘sunu’ bence onun sonra yazacağı şiirler için de geçerlidir, poetikası gibidir.

Attila İlhan’ın “Fedailer Mangası” dediği 1940 Toplumcu Kuşağı şairlerinden olur, Nazım Hikmet diğer 40 Kuşağı şairleri gibi Damar’ı da etkiler, kitaptaki şiirler, “İkinci Dünya Harbinden Portreler” dizisi hem poetik hem politik olarak ‘Büyük Gurbetçi’nin izinden gider.

Onun ve izinden gidenlerin başına ne geliyorsa Arif Damar’ın da başına o gelir, 1951-52 TKP tevkifatından payını alır, 2 sene içerde yatar. Kavga ve şiir, yoldaş ve dost kazandırır. Onun şiirlerinde sık anılan adlardan çoğu o tevkifatlarda direnenlerdir: Niyazi, Sevinç, Şevki Akşit gibi.

Özlemle andığım Enver Ercan Şair Çünkü Onlar(Kavram, 1990) kitabında şair konuşmalarını, iyi ki, toplamıştı. Arif abi, ‘iyi, güzel insanlar’ dediği ‘toplumcu şiir okuru’nun ‘şiir beğenisine katkıda bulunmak, o beğeniyi geliştirmek’ istediğini belirtir orada. Şunu da der: “Nazım Hikmet aşk şiiri yazmasaydı, ondan sonra gelen toplumcu gerçekçilerin hiçbiri buna cesaret edemezdi.” Ardından da Orhan Veli’nin sözünü anar: “Yoksuluz, ama boyuna da yoksulluk sözü edilmez ya.”

Bir de o konuşmada söylediği unutulmaz cümle, memlekette her dönemde geçerli oldu, hele şimdi! ”Çağına tanık olmak, ancak sanık olmakla mümkün!” Öyle değil mi?

Yaz gibi bir adamdı Arif Damar, yaz gibi açık, içten, güneşli, onca sevdiği Bozcaada’sıyla bir tutuyorum onu, toplumcu gerçekçi şairler arasında da özel bir ‘ada’ oldu hep, Adalı oldu!

20 Ekim 2010 günü üniversitede şiir dersinde, başka bir şey anlatıyordum, birden canım onun çok sevdiğim şiirini okumayı çekti, öğrenciler cep telefonunda bulup verdiler, okudum: “Nice nice acıları aklına getir/Bunca yoksulluğu aklına getir/ Gözyaşlarını aklına getir/ GİTME KAL var yok dinlemez bir çocuk isteğidir/Gitme aklına getir.” Akşamüstü, son dersti, bitti, çıktım, telefonum çaldı, şair arkadaşım Metin Cengiz’di arayan, ‘Arif abiyi kaybettik!’ dedi.

Orhan Alkaya’nın “Kırklar”daki portrelerinden biri “Ariflerden Bir Arif”tir: “bütün gözleriyle gördü Arif ağabey kalkışını yirminci asrın ve insanda insanı/dokuzyüz onyedi terbiyesi; dikkat kesilmeli o mutena duruşun ardına/Karainebeyli emaneti, ince İstanbul yağmuru, gösterişsiz hisler. Mahcuptur aşkı/sınıfın ince çocuğu, en genci, civanı, ufaklığı, erken yürüyen büyümez asla”.

Şöyle bitirir Orhan Alkaya şiirini: “şairdir, komünisttir, sınıfsız hayallerdir ve devletsiz. Kod adı Barikat mı neymiş!”

100. doğumgününde kendi dizesiyle anayım, iyi ki yaşadın, iyi ki yazdın, iyi ki ‘sınıfsız hayaller’ sınıfındaydık hep birlikte, sevgili Arif Damar, “ne çok severdik seni aklına getir”.